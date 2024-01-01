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*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 26
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 20
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
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Dream Theater

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DREAM THEATER снимут концерт в Париже



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Барабанщик DREAM THEATER Mike Portnoy в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, не планирует ли группа съемку каких-то выступлений их текущего тура:

«Да, мы сняли и записали большой O2, первый вечер [тура в Лондоне], в основном для потомков и для архива. Но у нас есть планы снять наше шоу в Париже [23 ноября] для концертного Blu-ray и концертного альбома.

Дело в том, что мы будем в разъездах до конца следующего года, а новый альбом [DREAM THEATER] выйдет только в феврале, так что это мировое турне пройдет в два этапа. Первая фаза — первые шесть-восемь месяцев — будет посвящена 40-летию группы и нашему воссоединению, но в середине следующего года мы перейдем к полноценному туру в поддержку грядущего альбома. Так что даже концертный альбом, который мы запишем в Париже [в ноябре], будет лишь одним из двух релизов, которые мы, вероятно, создадим, потому что мы собираемся выпустить еще и полноценный концертный релиз, как только начнем играть новый альбом».




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