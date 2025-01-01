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Dream Theater

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Басист DREAM THEATER: «Возвращение Mike в группу стало для нас настоящим событием»



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JOHN MYUNG в недавнем интервью рассказал о решении группы воссоединиться с Майком Портным в октябре 2023 года, спустя 13 лет после того, как барабанщик покинул коллектив. На вопрос о том, как произошло воссоединение с Mike'ом:

«Я думаю, он был готов вернуться, он поговорил с несколькими ребятами из группы, а потом у нас состоялась встреча. И суть встречи была такова: "Мы поговорили с Майком, и он готов вернуться домой". И в этом был смысл, потому что Mike хотел вернуться в группу, а мои отношения с ним... Группа, как я считаю, была очень хороша, и в музыкальном плане, мы чувствовали, что были сильнее, когда были с ним, так что, конечно, имело смысл вернуть его, учитывая, что он хотел вернуться».

Он также рассказал о недавно вышедшем шестнадцатом студийном альбоме DREAM THEATER «Parasomnia», который стал первым релизом группы с Portnoy после «Black Clouds & Silver Linings» 2009 года. По поводу процесса сочинения и записи песен в этот раз John сказал:

«Всё прошло очень хорошо; всё было очень гладко. Не было никаких проблем. Всё было так, как когда Mike был в группе. И это было просто замечательное ощущение, когда он вернулся и у нас появилась та химия, которая была раньше. А потом, когда он ушёл, многое из того, что я воспринимал как должное, тоже ушло, потому что это всё, что я когда-либо знал. Мы пробовали разных барабанщиков, знакомились с их характерами, и возвращение Mike'a в группу стало для нас настоящим событием. Это очень хорошая ситуация для нас, и для меня всё стало немного более логичным. Я оглядываюсь назад и понимаю, что принимал всё как должное. Так что я стал больше ценить группу и те взаимоотношения, которые у нас есть сейчас».




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