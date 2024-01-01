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Барабанщик DREAM THEATER: «Я уже не тот паренёк, каким был 20–30 лет назад»



MIKE PORTNOY в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он поддерживает свои навыки игры на барабанах на высоком уровне:



«Скажу честно, я понемногу начинаю чувствовать свой возраст. Я уже не тот паренёк, каким был 20–30 лет назад. Так что приходится как следует выкладываться. Я играю как можно больше, это поддерживает меня в тонусе. До недавнего воссоединения с DREAM THEATER я участвовал во множестве разных групп, а это значит, что я постоянно играл, постоянно был окружён разными музыкантами, и это всегда вдохновляло меня. Разные люди, с которыми я играл, разные стили музыки все эти 13 лет вне DREAM THEATER, когда я играл во всех этих группах, вдохновляли меня. Работа с Neal [Morse] и Billy [Sheehan] и остальными музыкантами в разных группах и конфигурациях всегда окрыляла меня и вдохновляла на что-то новое, и я старался делать всё, на что я способен. Я не могу дать особые советы по поводу здорового образа жизни — что есть, пить, как спать и прочее — потому что я сам являюсь ужасным примером всего этого. Но игра на барабанах всегда помогала мне быть в курсе событий, расти и развиваться, а также изучать различные сценарии. И теперь, когда я возвращаю всё это в DREAM THEATER, это крутая перспектива, потому что я возвращаюсь в DREAM THEATER с целым десятком лет опыта, который у меня был вне группы. И они тоже за последние 13 лет получили свой опыт, которого у меня с ними не было. Так что на данном этапе моей жизни очень здорово снова собраться вместе и начать третий акт, если можно так сказать».







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