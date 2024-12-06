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Dream Theater

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Гитарист DREAM THEATER о европейском турне



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John Petrucci опубликовал небольшое сообщение о том, как прошли европейские гастроли DREAM THEATER:

«Привет! С вами John из юбилейного тура по случаю нашего сорокалетия. Гастроли проходят просто невероятно. Мы начали с Европы. Первым концертом был O2 в Лондоне, и это здорово задало настроение. Всё прошло просто потрясающе. Фанаты сходят с ума. Я смотрю по сторонам каждый вечер и вижу переполненные, распроданные залы, людей с улыбками на лицах.

Очень здорово, что Mike Portnoy снова стал нашим участником. Мы ведь вместе создавали эту группу. Мы познакомились, когда нам было по 18 лет, поэтому, когда я обрачиваюсь и вижу, что именно он вновь играет на барабанах, это всё равно что вернуть старого товарища в свою жизнь. И поэтому на сцене царит прекрасное настроение!

Особенно круто было впервые исполнять живьем нашу новую песню 'Night Terror'. Мы открываем ей вторую часть шоу и она стартует совершенно эпичным и драматичным образом. Что мне нравится в текущем сет-листе, так это то, что в нём много ностальгичных треков. И когда мы играем совершенно свежее произведение прямо после классического хита со второго альбома, или чего-то подобного, поклонники реагируют просто замечательно. Мне это очень по душе! Приятно, что нашу новую музыку оценили по достоинству.

'Night Terror' войдёт в наш новый альбом 'Parasomnia'. "Парасомния" - это прекрасное название пластинки для группы, которая называется "Театр снов", потому что парасомнии - это зонтичный термин для самых различных нарушений сна. Он может включать в себя ночные ужасы, сомнамбулизм, сонный паралич, самые разные чудные вещи такого рода, которые происходят во сне. Так что наш новый альбом полностью посвящён этой теме, он выходит 7 февраля, и мы очень им горды».




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6 дек 2024
Corpsegrinder04
Батюшка лучше бы за два новых шлачных трэка пояснил. Как умудрились такую духоту насочинять на волне воссоединения.
Like!1

просмотров: 254

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