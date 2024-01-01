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*Лучшее с Wacken Open Air 2024 38
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*MASTODON выпускают кофе 27
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Dream Theater

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JORDAN RUDESS о возвращении в DREAM THEATER барабанщика



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Jordan Rudess в недавнем интервью обсудил будущий альбом DREAM THEATER:

«Я говорил о том, что очень важно понимать, что хотя DREAM THEATER не испытывали особых проблем в течение 13 лет, пока Mike отсутствовал в группе, его возвращение — это замечательный момент, потому что это его дом. Он помог создать то, что люди знают как DREAM THEATER, и вернуться к некоторым из основных ценностей, если хотите, к тому, какой должна быть музыка и альбом с Майком и всеми нами, и это было действительно здорово. Я считаю, что люди почувствуют это во всём — от его стиля игры на барабанах до того, какой вклад он вносит в создание песен, а ещё, о чём мне нравится говорить, это его менталитет кинорежиссёра, когда он думает: "Мы можем использовать эту мелодию в этой песне. А потом мы можем соединить вот это" — все эти интересные взаимосвязи.

У меня много возможностей для сочинения музыки. John Petrucci — отличный продюсер, отличный автор песен. У каждого есть своя специализация. Но Mike привносит свою отличную от других специфику, и которая становится частью образа DREAM THEATER. И это невозможно отрицать. И слушатели будут в восторге, потому что в этом альбоме есть всё, на что он способен. Я просто в восторге от всех его аспектов — от того, что мы представим на альбоме, до того, что мы привезём в турне, и от того, какое шоу мы устроим, до сет-листа, который, по сути, составил он. О нём можно сказать много хорошего. И кроме того, для меня и для нас это очень эмоциональный момент, что он вернулся, потому что он всегда был нашим хорошим другом, и я думаю, что он теперь на своём месте».




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