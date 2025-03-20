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Dream Theater

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Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии»



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JOHN PETRUCCI в интервью радиостанции KBER 101.1 вновь обсудил возвращение в группу Mike Portnoy:

«Мы многого добились за эти не только последние 15 лет, но и за 40 лет. Это невероятно, что мы проводим тур в честь 40-летия. Но возвращение Mike'a было положительным моментом. Он наш приятель и брат, и просто здорово, что он вернулся. И когда мы снова играем вместе на сцене, можно почувствовать энергию и химию, и это очевидно. Если взглянуть на аудиторию, люди просто в восторге от этого. Так что это просто потрясающе».

На вопрос о том, что он больше предпочитает — работу в студии или туры — John ответил:

«Честно говоря, я люблю всё. Я мог бы жить в студии. Мне нравится эта обстановка. Мне нравится чувствовать себя творческим человеком и нравится эта атмосфера, когда находишься в своём собственном пространстве с ребятами или если там только я и звукоинженер, и я получаю удовольствие от записи и игры. Я буквально мог бы жить там. Но когда я отправляюсь в тур, я чувствую, что ничто не сравнится с живым исполнением, взаимодействием, вызовом, когда ты пытаешься сыграть всё это вживую и должен быть готов ко всему. А потом ты гастролируешь по миру, видишь прекрасные места, путешествуешь, и это тоже замечательно. Так что я люблю всё это. Это здорово».




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