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Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию»



Jordan Rudess в недавнем интервью ответил на вопрос, как произошло возвращение в состав Mike'a Portnoy:



«Ну, прошло много-много лет с тех пор, как он был в группе; я предполагаю, что минуло 13 лет с тех пор, как он ушел. И нельзя сказать, что мы не думали о том, что однажды он вернется, может быть, кто-то из нас больше, чем другие.



Mike Portnoy основал эту группу. Он также был, вероятно, одной из главных причин того, что я вообще в ней. Так что я полагаю, что вы позволяете облакам двигаться, погоде меняться, событиям происходить, и в конце концов наступает момент, когда он возвращается в коллектив. Всем было понятно, что это не просто удобное время, а то, чего мы все хотели. Понадобилось много изменений в различных отношениях и ситуациях, чтобы это произошло. И вот, наконец, это свершилось».



Говоря о том, как возвращение в DREAM THEATER Mike'a повлияло на процесс написания песен для последнего альбома группы, «Parasomnia», который вышел в прошлом месяце, Jordan сказал:



«Любопытно то, что когда Mike пришел в студию, чтобы снова поработать с DREAM THEATER, мы как будто даже не пропустили ни одного такта. Я все время говорил себе: «Боже, как давно его здесь не было». Но на самом деле это было не так. Было ощущение, что прошло совсем немного времени, потому что между нами существует такая сильная и правильная химия. Мы сразу же вернулись к работе — та же динамика, те же рабочие отношения. И это было очень продуктивно и здорово. Мы сразу же вернулись к делу».



Когда интервьюер заметил, что некоторые части «Parasomnia» звучат так, будто Rudess и остальные участники DREAM THEATER «просто веселились» в студии, клавишник сказал:



«О, я думаю, что это определенно была обновленная энергия. В такой группе, как DREAM THEATER, которая существует уже столько лет, случается всякое, люди приходят и уходят — к счастью, не слишком часто. Но в данной конкретной ситуации, когда Mike вернулся, мы все были так воодушевлены, и все были очень рады, что у нас снова собрался основной состав группы. С этой точки зрения, с этим дополнительным приливом энергии, было очень круто. Так что мы наслаждались тем, как пересматриваем наши совместные действия».







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