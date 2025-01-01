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Фронтмен DREAM THEATER о воссоединении с Mike'ом: «Всё прошло очень гладко»



JAMES LABRIE в новом интервью рассказал о решении группы воссоединиться с MIKE PORTNOY в октябре 2023 года, спустя 13 лет после того, как барабанщик покинул коллектив. На вопрос о том, справедливо ли говорить, что его личная встреча с Mike'ом в марте 2022 года была, возможно, одной из последних костяшек домино, упавших перед воссоединением классического состава DREAM THEATER, James ответил:



«Да, конечно. Мы с ним встретились, — вы имеете в виду нашу первую встречу в Beacon Theatre [в Нью-Йорке], когда мы играли там, и он пришёл на шоу. Но это был своего рода катализатор, который как бы распахнул дверь и дал нам возможность подумать об этом: "Может, нам стоит всерьёз задуматься о воссоединении?" И всё неизбежно привело к этому, но я думаю, что было несколько предвестников, например, Mike уже записал сольный альбом [с гитаристом DREAM THEATER] John'ом, затем поехал в его сольный тур, после этого он также работал с John'ом Jordan'ом над последним альбомом LIQUID TENSION EXPERIMENT. Так что все эти события медленно, но верно привели к тому, что у него появилась возможность войти в дверь и вернуться в состав.



Mike вернулся в группу, и когда это произошло, всё было очень естественно. Мы не задавались вопросом: "Это действительно сработает? Какой запомнят группу?" Никаких опасений не было. Честно говоря, я шучу, что в некоторых интервью я говорил, будто он вышел выпить кофе, потом вернулся, и мы просто начали сочинять. Но всё прошло очень гладко, бесшовно. И мы несколько раз шутили, потому что когда ты действительно попадаешь в эту обстановку и начинаешь сочинять альбом, ты начинаешь вспоминать ту химию, которая была почти осязаема. И уже в первый день или два дня после начала работы над [предстоящим альбомом DREAM THEATER] "Parasomnia" мы шутили, смеялись, это было нечто из серии: "О Боже". Я помню всё это взаимодействие, этот аналитический подход к песням и то, как они медленно, но верно превращаются в законченную композицию. Так что всё это было очень знакомым: "Боже мой. Именно так всё и было раньше. Мы сейчас на этом этапе, но кажется, что мы не пропустили ни одного шага". Так что всё прошло без особых усилий, так сказать. Мы просто делали то, что умеем делать, когда впятером собираемся в студии».







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