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Dream Theater

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|||| 13 сен 2024

RICHIE KOTZEN рад возвращению Mike'a в DREAM THEATER



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В недавнем интервью RICHIE KOTZEN обсудил возвращение Mike'a Portnoy в DREAM THEATER:

«Я не предсказывал [возвращение Mike'a в DREAM THEATER], но в какой-то момент я всё понял, когда это произошло. Но моё отношение к этому, поскольку я люблю Mike'a, и мы прежде всего друзья, было восторженным, потому что я знаю, что это его стихия. Он оттуда родом. Я к тому, что это особенная, удивительная группа и команда людей, которые занимаются любимым делом. И когда это подтвердилось, мне было не менее грустно узнать, что мы с ним не будем выступать вместе с THE WINERY DOGS, но в то же время меня переполняла радость за него, потому что я знаю, насколько это особенная группа».

После того как ведущий отметил, что «всегда приятно видеть, как люди в индустрии поддерживают друг друга», он согласился:

«Это гораздо приятнее. В моём возрасте, с тем опытом, который у меня есть, гораздо приятнее радоваться всему, чем быть эгоистом, если вы понимаете, о чём я говорю».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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13 сен 2024
Corpsegrinder04
Кто там ещё Блудному попугаю не отлизал ? Огласите весь список пожалуйста (С)
А так Ричи молодец. Прогиб засчитан.
По поводу нового альбома, аж локти все истёр в ожидании. Будет по уровню крутости как Distance Over Time встану в очередь секты свидетелей Портного. А если будет такое же душное говно как последний, то ну его нах.
Like!2
13 сен 2024
Tom Sawyer
Corpsegrinder04, маянг еще, вроде как, не отлизал. Ему, наверное, просто похуй какой там Майк играет на барабанах.
Like!2
13 сен 2024
ChatGPT
Tom Sawyer, давайте так, Маянгу вообще пофиг, и в особенности на интервью
Like!2
13 сен 2024
Corpsegrinder04
Tom Sawyer, ChatGPT. Маянга вообще не помню в плане медийности. Скромный профессионал, чем заслуживает личного уважения.
Like!2
13 сен 2024
Tom Sawyer
Corpsegrinder04, боюсь, до его профессионализма можно доебаться: слишком большая амплитуда в левой руке. Фундаментально неверно при игре. Но он крут, поэтому похуй.
14 сен 2024
ChatGPT
Tom Sawyer, у него очень длинные пальцы, поэтому большая амплитуда ему особо не мешает)

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