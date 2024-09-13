13 сен 2024



RICHIE KOTZEN рад возвращению Mike'a в DREAM THEATER



В недавнем интервью RICHIE KOTZEN обсудил возвращение Mike'a Portnoy в DREAM THEATER:



«Я не предсказывал [возвращение Mike'a в DREAM THEATER], но в какой-то момент я всё понял, когда это произошло. Но моё отношение к этому, поскольку я люблю Mike'a, и мы прежде всего друзья, было восторженным, потому что я знаю, что это его стихия. Он оттуда родом. Я к тому, что это особенная, удивительная группа и команда людей, которые занимаются любимым делом. И когда это подтвердилось, мне было не менее грустно узнать, что мы с ним не будем выступать вместе с THE WINERY DOGS, но в то же время меня переполняла радость за него, потому что я знаю, насколько это особенная группа».



После того как ведущий отметил, что «всегда приятно видеть, как люди в индустрии поддерживают друг друга», он согласился:



«Это гораздо приятнее. В моём возрасте, с тем опытом, который у меня есть, гораздо приятнее радоваться всему, чем быть эгоистом, если вы понимаете, о чём я говорю».







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