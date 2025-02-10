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Вокалист DREAM THEATER о бывшем барабанщике



JAMES LABRIE в недавнем интервью вновь ответил на вопрос, почему же группа решилась на возвращение Mike'a Portnoy и как работалось над новым альбомом:



«Это было потрясающе. Это забавно, потому что в течение первого дня или двух возникает знакомое ощущение от работы. И неважно, работаешь ли ты в контексте DREAM THEATER или с другими музыкантами, с которыми ты уже работал раньше, ты узнаёшь, как они подходят к композициям или создают песни. У каждого есть свой почерк, у каждого есть определённая индивидуальность, подход и ритуал, который он использует, и его инструментарий. И поэтому, когда он вернулся, это было нечто из серии: "О да, я помню всё это". И здорово, что он был вовлечён в процесс, — это определённо помогло создать правильное звучание и направить альбом и песни в нужном направлении. Так что его участие было полноценным и серьёзным. И только так и могло быть. Нужно выкладываться на все 100 %, иначе это были бы не мы. Так что было здорово, что он вернулся. И это был не только знакомый процесс, но и очень лёгкий и естественный. Словно мы сказали: "Давайте продолжим с того места, где мы остановились", во что трудно поверить, хотя это было 13–14 лет назад. Мы положились на инстинкты, и было естественно, что мы занялись тем, что у нас получается лучше всего: мы отправились в студию и создали что-то новое».



Он также рассказал о том, как произошло возвращение Mike'a в DREAM THEATER:



«Произошло несколько экзистенциальных вещей, поскольку вы могли услышать Mike'a на сольном альбоме John'a, в его сольном туре, на последнем альбоме LIQUID TENSION EXPERIMENT. Так что все эти вещи медленно, но верно прокладывали дорогу к тому, что это возможно. "Стоит ли нам рассмотреть этот вопрос? Неизбежно ли, что группа рассматривает возможность воссоединения классического состава?" И всё становится более очевидным по мере того, как время идёт, и всё естественным образом разворачивается в этом направлении. И я думаю, что после последнего мирового турне, после того как мы завершили тур и пару месяцев провели дома, мы уже думали о подобных вещах. И это подтолкнуло нас в этом направлении в разговорах друг с другом. Когда я говорю "друг с другом", это я, Petrucci, Rudess и Myung, — мы просто почувствовали этот магнетизм: "Ребята, я думаю, сейчас наше время. Думаю, есть смысл вернуть Mike'a. Давайте сделаем это сейчас. Жизнь коротка, это действительно так. Давайте воспользуемся моментом, пока мы всё ещё чувствуем себя прекрасно, пока нам всё ещё нравится то, что мы делаем, и всё это не ради денег. Это потому, что мы хотим увидеть это снова и хотим сделать всё возможное". И я думаю, что этот альбом — настоящее тому подтверждение. Так что да, это имело смысл».



На вопрос о том, как воспринял новость бывший барабанщик DREAM THEATER Mike Mangini, когда участники группы сообщили ему, что Mike возвращается, James ответил:



«Он очень профессионально отнёсся к этому. Это было достойно восхищения... Он воспринял это достойно. Конечно, я думаю, что это расстроило его — должно быть, расстроило — но он воспринял это как должное и даже сказал что-то вроде: "В этом есть смысл, ребята. Я понимаю, почему это должно произойти и почему это, возможно, неизбежно. Это имеет смысл для группы и той истории, которую вы все вместе прошли. Это кажется естественным процессом". Он был классным»



LaBrie сказал, что им с Mike''ом пришлось заново познакомиться и решить некоторые вопросы, прежде чем состоялось воссоединение:



«Когда мы выступали в Beacon Theatre [в Нью-Йорке в марте 2022 года], Mike пришёл посмотреть шоу и спросил, не хочу ли я встретиться с ним и, так сказать, зализать раны. Поначалу это было немного странно, потому что произошло неожиданно. Мы с ним не общались — к тому моменту прошло уже около 11–12 лет. Так что я был спокоен на этот счёт. Встреча была эмоциональной, потому что когда мы смотрели друг на друга, до этого не видевшись так много лет, в течение 30 секунд мы обняли друг друга и сказали: "Я люблю тебя, чувак". А потом мы пошли в мою гримёрку и проговорили около 20 минут — это был своего рода катарсис. Из серии: "Давай очистимся и избавимся от всех этих демонов, скинем груз с плеч, давай двигаться дальше, прекратим всю эту мыльную оперу и перестанем говорим друг о друге всякую дрянь. Давай оставим этот мусор позади, двинемся вперёд и осознаем, что мы можем гордиться тем, что создали вместе". И именно так всё и произошло. Когда это случилось, это стало ещё одним кусочком пазла: "Всё действительно начинает складываться". Мы заканчиваем собирать пазл: "Посмотрите, это классический состав". Так что одно приводит к другому. И да, это открыло ещё одну возможность».







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