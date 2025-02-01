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*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 33
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Dream Theater

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MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER



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MIKE PORTNOY в подкасте Everblack ответил на вопрос о том, ощущает ли он себя с коллегами по DREAM THEATER в более тесных и дружеских отношениях чем когда-либо ранее:

«Безусловно. Я считаю, мы стали намного старше и мудрее. Когда я покинул группу в 2010 году, мне было около сорока, а сейчас мне уже за пятьдесят. Все наши дети выросли и разъехались. Так что мы стали намного старше и мудрее, и мы приобрели опыт за последние полтора десятилетия разлуки. Я записал десятки альбомов с десятками разных групп, а у этих ребят был опыт, который они получили без меня, так что воссоединившись, я думаю, мы стали намного сильнее. Мы стали более зрелыми, более взрослыми, более мудрыми, более спокойными. Думаю, мы стали лучше как люди».

Mike рассказал, что прочная связь между участниками DREAM THEATER повлияла на процесс сочинения песен и записи шестнадцатого студийного альбома «Parasomnia», который выйдет 7 февраля 2025 года на InsideOut Music:

«Можно почувствовать эту энергию. Я считаю, что она похожа на ту энергию, которая была у нас на "Images And Words" и на "Scenes From A Memory". В обоих случаях мы записывали пластинки с новым составом — "Images And Words" был первым альбомом с James'ом в группе, а "Scenes From A Memory" — первым альбомом с Jordan'ом. И в обоих случаях ощущался определённый дух взаимопонимания. И я думаю, что эта энергия очень похожа на дух этого альбома, ведь мы действительно были воодушевлены сменой состава. Это по-настоящему вдохновило нас на новые свершения».

Он также поделился мыслями о том, каково это — снова гастролировать с DREAM THEATER впервые за 14 лет:

 «Это было невероятно. Мы провели полноценные европейский и южноамериканский туры, и на каждом шоу эмоции били через край. С одной стороны это большой праздник по случаю воссоединения этого состава, и в зале много людей, которые так давно не видели этот состав вместе, и много людей, которые даже не родились, когда этот состав в последний раз играл вместе. Так что в зале было много тех, кто никогда не видел этот состав вместе. Поэтому в воздухе витает множество эмоций, но вместе с тем это ещё и празднование 40-летнего юбилея и чествование невероятной дискографии песен и музыки, с которой можно работать и выбирать композиции, составляя сет-лист. Я составил сет-лист, который, как мне кажется, хорошо отражает весь спектр карьеры группы. В нём есть и любимые песни фанатов, и редко исполняемые композиции. Так что я думаю, что это шоу очень понравится фанатам».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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1 фев 2025
WahrandPhain
Dream Theater — это музыкальный эквивалент пяти самых талантливых шеф-поваров мира, которые собрались вместе, чтобы приготовить изысканную лапшу рамен.
Like!1
1 фев 2025
Lord Iscariah
Я не слышал ни одной песни Dream Theater, но ответственно заявляю, что их музыка полное дерьмо! Мне достаточно было взглянуть на жанр, обложки и продолжительность их песен.
Like!1
1 фев 2025
Tom Sawyer
Lord Iscariah, верно. Еще можно констатировать то, что их так называемая музыка, является тотально бредовым чередованием надуманных музыкальных фраз, которые никак не объясняются с точки зрения музыки как таковой, и дисциплина которой не предполагает таких надуманных необъяснимостей, несущих совершенно противоречивые и деструктивные музыкальные посылы.
1 фев 2025
WahrandPhain
Lord Iscariah, покажи как восхищаться последними их альбомами)
1 фев 2025
Орион
Ну ещё бы, столько лет об этом мечтал)

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