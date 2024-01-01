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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 151
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 77
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 33
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 24
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 22
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Dream Theater

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26 дек 2024 : 		 DREAM THEATER исполнили рождественский трек

23 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

6 дек 2024 : 		 Гитарист DREAM THEATER о европейском турне

3 дек 2024 : 		 Новое видео DREAM THEATER

26 ноя 2024 : 		 DREAM THEATER сняли концерт для нового релиза

21 ноя 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER удивлен теплой встрече

19 ноя 2024 : 		 За кулисами DREAM THEATER

11 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

6 ноя 2024 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

3 ноя 2024 : 		 DREAM THEATER снимут концерт в Париже

29 окт 2024 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

27 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY: «Я нервничал перед первым шоу DREAM THEATER»

24 окт 2024 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

21 окт 2024 : 		 DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом

10 окт 2024 : 		 Новое видео DREAM THEATER

3 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мурашки по коже от одной мысли об этом»

29 сен 2024 : 		 MIKE PORTNOY о репетициях с DREAM THEATER

15 сен 2024 : 		 MIKE PORTNOY не жалеет, что уходил из DREAM THEATER

13 сен 2024 : 		 RICHIE KOTZEN рад возвращению Mike'a в DREAM THEATER

8 сен 2024 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «На новом альбоме вы услышите почерк Mike'a»

2 сен 2024 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Вам всем очень понравится новый альбом!»

29 авг 2024 : 		 Бокс-сет от DREAM THEATER

19 авг 2024 : 		 MIKE PORTNOY о творческой химии DREAM THEATER

14 авг 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Я уже не тот паренёк, каким был 20–30 лет назад»

12 авг 2024 : 		 JORDAN RUDESS о возвращении в DREAM THEATER барабанщика

8 авг 2024 : 		 Что для барабанщика DREAM THEATER было самым сложным в возвращении
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|||| сегодня

DREAM THEATER исполнили рождественский трек



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DREAM THEATER в рамках выступления 22 декабря на Movistar Arena, Santiago, Chile, исполнили "O Holy Night"




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