20 июл 2024



JORDAN RUDESS: «Возвращение Mike'a вернуло магию»



JORDAN RUDESS в недавнем интервью рассказал о том, как шел процесс работы над новым альбомом группы:



«Я закончил работу над всеми клавишными партиям, и я очень рад. Думаю, James очень скоро отправится в студию или он уже там, я не знаю точно. Но он уже готовит свои вокальные партии, а потом начнутся сведение, мастеринг и всё остальное. У нас ещё нет даты релиза, она ещё не объявлена, но я очень рад новому альбому DREAM THEATER, потому что мне кажется, что возвращение Портного — идеальный момент для выпуска новой пластинки.



Это была желанная перемена — возвращение к нашему, как мы говорим, основному составу, хотя я думаю, что участники DREAM THEATER прекрасно справлялись и без него — у нас был великолепный барабанщик Mike Mangini, мы гастролировали по всему миру, мы прекрасно со всем справились, конечно, с перерывом на COVID, который внёс путаницу, и мы выиграли "Грэмми". Всё было хорошо. Но когда Майк вернулся, я почувствовал, что раньше не хватает каких-то элементов, но теперь они вернулись. И один из таких элементов — его мышлении. Он необыкновенный человек. Я думаю о нём как о режиссёре, как о кинорежиссёре. Он всегда мыслит концептуально. Он всегда думает таким образом: "Мы сыграли эту роль", "Эта роль может быть связана с этой", "Если мы сделаем это, то это будет связано с тем. А ещё у нас есть визуальный элемент". Он связывает всё воедино таким образом, как никто другой. Он так мыслит. И я чувствую, что это привносит, особенно в наш жанр музыки, этот прекрасный элемент. И я думаю, что когда люди услышат этот альбом, они по достоинству оценят многое из того, что в нём будет, что делает его больше, чем просто классным альбомом DREAM THEATER».



На вопрос о том, были ли у DREAM THEATER песни, написанные с Mangini до возвращения Portnoy, или же они начали создавать всё с нуля, Jordan ответил:



«Обычно мы откладываем сочинение песен на потом. В принципе, в нашем лагере всё так устроено: мы все очень заняты и занимаемся кучей разных вещей, поэтому у нас могут быть наработки — например, я обычно держу небольшую папку на своём компьютере. Если я сажусь играть и меня посещает вдохновение, я записываю это. Так что всегда есть какие-то идеи. Но когда мы выделяем время для записи альбома, мы решаем: "Ладно. Пора сочинять". Это не значит, что мы берём что-то из прошлого и говорим: "Мы сочинили это с ним. Давайте запишем это". Весь материал был довольно свежим».







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