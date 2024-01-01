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Видео полного выступления DREAM THEATER



Видео полного выступления DREAM THEATER, которое состоялось в Vivo Rio, Rio de Janeiro, Brazil, доступно для просмотра ниже:



Act I



"Metropolis Pt. 1: The Miracle And The Sleeper"

"Overture 1928"

"Strange Déjà Vu"

"The Mirror"

"Panic Attack"

"Barstool Warrior"

"Hollow Years"

"Constant Motion"

"As I Am"



Act II



"Night Terror"

"This Is The Life"

"Under A Glass Moon"

"Vacant"

"Stream Of Consciousness"

"Octavarium"



Encore:



"Home"

"The Spirit Carries On"

"Pull Me Under"







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