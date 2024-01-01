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*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 60
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
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Dream Theater

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Клавишник DREAM THEATER: «Вам всем очень понравится новый альбом!»



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Jordan Rudess в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как работа над его сольным альбомом "Permission To Fly" повлияла на новый альбом DREAM THEATER:

«Я считаю себя музыкантом, постоянно развивающимся и работающим над своим ремеслом, и в этом смысле да, она повлияла. Вероятно, у меня в голове было множество различных гармонических и ритмических идей, которые я почерпнул из того времени, когда сосредоточился на своём сольном альбоме. И я привнёс их в материал DREAM THEATER. С DREAM THEATER совсем другая ситуация. Прежде всего представьте меня перед колонками в качестве клавишника, создающего материал, как будто я нахожусь в пузыре. А потом представьте, что я в студии со всеми ребятами из DREAM THEATER, в репетиционной комнате, и мы сочиняем музыку вместе, надев наушники, придумываем свои собственные партии. Так что моя роль совсем иная. Но да, конечно, я привнёс в этой роли всё то, на чём я остановился в музыкальном плане, работая с этими потрясающе талантливыми ребятами. DREAM THEATER — это уникальное явление, особенно сейчас, потому что [барабанщик оригинального состава DREAM THEATER] Mike вернулся, и это стало важным событием для группы во многих отношениях. Его возвращение очень важно, потому что его не было с нами 13 лет. Он вернулся, и вместе с ним возвратились все музыкальные элементы, его игра на барабанах, его творчество, его отношение к музыке... Я много думал об этом, и мне нравится отмечать, что у него есть нечто вроде мышления кинорежиссёра, когда он работает над альбомом, и этот талант всецело отразился в новом альбоме. Мы действительно команда. А John не только один из величайших гитаристов в мире, но и отличный продюсер, и он умеет работать со всеми. Я думаю, всем понравится новый альбом — я могу это гарантировать. Мы не шутим. Мы не те люди, которые легкомысленно относятся к тому, чем занимаются. Мы очень серьёзны. Мы остаёмся на месте и работаем до тех пор, пока все песни не станут такими, как надо, и пока все не решат: "Окей, это действительно здорово". Так что у меня есть ощущение, что всех поклонников DREAM THEATER по всему миру ждёт большой праздник. И, конечно же, им будет что послушать, потому что 6 сентября выходит "Permission To Fly". И им будет что послушать, пока они ждут альбом DREAM THEATER. Официальная дата релиза ещё не объявлена, но у них будет немного времени, чтобы подождать, погрузиться с головой в хороший прог и послушать Jordan'a, пока они ждут этот, как мне кажется, исключительный альбом DREAM THEATER».




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