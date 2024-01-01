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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 52
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 33
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 32
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
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Mötley Crüe

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23 авг 2024 : 		 Кавер-версия BEASTIE BOYS от MÖTLEY CRÜE

16 авг 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE готовят новый трек

14 авг 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE на ярмарке

7 авг 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE об AEROSMITH

26 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE не очень уважает СМИ

10 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о реакции на новую песню

5 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE об аватарах

29 июн 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «И зачем нам в студию?»

26 июн 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я не фанерщик!»

28 май 2024 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о важности записи в новом составе

22 май 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE добился ареста сталкера

17 май 2024 : 		 Как готовит себя вокалист MÖTLEY CRÜE

9 май 2024 : 		 Секретное шоу MÖTLEY CRÜE

7 май 2024 : 		 TOMMY LEE не знает, будет ли полноценный альбом MÖTLEY CRÜE

6 май 2024 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE упал на сцене

2 май 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не думали, что Mick уйдет»

30 апр 2024 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

27 апр 2024 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

26 апр 2024 : 		 Новая песня MÖTLEY CRÜE

23 апр 2024 : 		 Новый сингл MÖTLEY CRÜE выйдет весной

8 апр 2024 : 		 Новая музыка MÖTLEY CRÜE — сплав кантри и хип-хопа

25 мар 2024 : 		 MICK MARS о ситуации с MÖTLEY CRÜE: «Я не могу сказать, что это конец моего сотрудничества или даже пребывания в группе»

26 фев 2024 : 		 MICK MARS:«Если бы MÖTLEY CRÜE вновь захотели...»

19 фев 2024 : 		 KEN TAMPLIN исполняет MÖTLEY CRÜE

16 фев 2024 : 		 Новые фигурки MÖTLEY CRÜE

13 фев 2024 : 		 VINCE NEIL: «Я сразу согласился вернуть на сцену MÖTLEY CRÜE»
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Кавер-версия BEASTIE BOYS от MÖTLEY CRÜE



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MÖTLEY CRÜE представили собственное прочтение композиции BEASTIE BOYS "(You Gotta) Fight For Your Right (To Party!)".




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