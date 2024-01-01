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Лидер MÖTLEY CRÜE о замене гитариста



Nikki Sixx в недавнем интервью в очередной раз коснулся темы перемен в MÖTLEY CRÜE:



«С Mick'ом становилось все труднее и труднее что-то делать из-за его проблем с памятью и просто физических недугов. И мы очень сочувствуем ему.



Когда Mick покинул группу, нам пришлось сделать выбор. И мы сделали правильный выбор, остановившись на кандидатуре John'a. Мы желаем Mick'y только самого лучшего».







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