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*Новое видео DREAM THEATER 28
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 17
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Mötley Crüe

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Лидер MÖTLEY CRÜE о замене гитариста



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Nikki Sixx в недавнем интервью в очередной раз коснулся темы перемен в MÖTLEY CRÜE:

«С Mick'ом становилось все труднее и труднее что-то делать из-за его проблем с памятью и просто физических недугов. И мы очень сочувствуем ему.

Когда Mick покинул группу, нам пришлось сделать выбор. И мы сделали правильный выбор, остановившись на кандидатуре John'a. Мы желаем Mick'y только самого лучшего».




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