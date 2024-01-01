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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Drum-cam от PANTERA 23
*Новое видео NIGHTWISH 22
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
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Mötley Crüe

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CHASE MCDANIEL исполнил MÖTLEY CRÜE



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Big Machine Label Group и MÖTLEY CRÜE выпустили юбилейную версию "Nashville Outlaws" с новым треком CHASE MCDANIEL "Dogs Of War":

01. Dogs Of War - Chase McDaniel (4:05)
02. Kickstart My Heart - Rascal Flatts (3:54)
03. If I Die Tomorrow - Florida Georgia Line (3:41)
04. Smokin' In The Boys Room - LeAnn Rimes (4:52)
05. Home Sweet Home - Justin Moore featuring Vince Neil (3:51)
06. The Animal In Me - Cassadee Pope featuring Robin Zander (4:12)
07. Afraid - Aaron Lewis (3:52)
08. Same Ol' Situation (S.O.S) - Big & Rich (4:22)
09. Without You - Clare Bowen, Sam Palladio (3:27)
10. Don't Go Away Mad (Just Go Away) - Eli Young Band (3:58)
11. Looks That Kill - Lauren Jenkins (4:32)
12. Live Wire - The Cadillac Three (4:08)
13. Dr. Feelgood - The Mavericks (5:14)
14. Girls, Girls, Girls - Brantley Gilbert (4:04)
15. Wild Side - Gretchen Wilson (4:41)
16. Time For Change - Darius Rucker (3:34)
17. Home Sweet Home (Single Edit) - Justin Moore featuring Vince Neil (3:32)
18. Home Sweet Home (Live) - Justin Moore featuring Vince Neil (4:02)




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