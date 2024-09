сегодня



CHASE MCDANIEL исполнил MÖTLEY CRÜE



Big Machine Label Group и MÖTLEY CRÜE выпустили юбилейную версию "Nashville Outlaws" с новым треком CHASE MCDANIEL "Dogs Of War":



01. Dogs Of War - Chase McDaniel (4:05)

02. Kickstart My Heart - Rascal Flatts (3:54)

03. If I Die Tomorrow - Florida Georgia Line (3:41)

04. Smokin' In The Boys Room - LeAnn Rimes (4:52)

05. Home Sweet Home - Justin Moore featuring Vince Neil (3:51)

06. The Animal In Me - Cassadee Pope featuring Robin Zander (4:12)

07. Afraid - Aaron Lewis (3:52)

08. Same Ol' Situation (S.O.S) - Big & Rich (4:22)

09. Without You - Clare Bowen, Sam Palladio (3:27)

10. Don't Go Away Mad (Just Go Away) - Eli Young Band (3:58)

11. Looks That Kill - Lauren Jenkins (4:32)

12. Live Wire - The Cadillac Three (4:08)

13. Dr. Feelgood - The Mavericks (5:14)

14. Girls, Girls, Girls - Brantley Gilbert (4:04)

15. Wild Side - Gretchen Wilson (4:41)

16. Time For Change - Darius Rucker (3:34)

17. Home Sweet Home (Single Edit) - Justin Moore featuring Vince Neil (3:32)

18. Home Sweet Home (Live) - Justin Moore featuring Vince Neil (4:02)







