MÖTLEY CRÜE в клубе

MÖTLEY CRÜE первый из трех концертов в Troubadour, West Hollywood, California в рамках "Höllywood Takeöver" седьмого октября:



01. Primal Scream

02. Too Fast For Love

03. Wild Side

04. Shout At The Devil

05. Live Wire

06. On With The Show

07. Dogs Of War

08. Guitar Solo

09. Looks That Kill

10. Rock And Roll Part 2 / Smokin' In The Boys Room / Helter Skelter / Anarchy In The U.K. / Blitzkrieg Bop

11. Fight For Your Right

12. Home Sweet Home

13. Dr. Feelgood

14. Same Ol' Situation

15. Girls, Girls, Girls

16. Kickstart My Heart







