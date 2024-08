сегодня



MÖTLEY CRÜE готовят новый трек



В рамках визита в программу "Trunk Nation With Eddie Trunk", гитарист MÖTLEY CRÜE John 5 ответил на вопрос, делал ли он какие-то предложения относительно сет-листа:



«О боже, да. Я постоянно их делаю. И это круто. Сейчас мы исполняем «On With The Show», и мне нравится «On With The Show». Это так круто. Но, да, я постоянно что-то придумываю, например, «Ten Seconds To Love» или «Bastard», или что-нибудь в этом роде, чувак. Это так важно для меня. Я люблю эти песни. Я люблю все эти песни, все альбомы».



Он также рассказал и о готовящейся новой музыке от группы:



«Да, на самом деле, это произойдет очень скоро. На самом деле, очень, очень скоро. Очень скоро будет несколько анонсов, и я не могу сейчас раскрывать подробности, но всё будет, дорогой. Уже скоро».



На вопрос о том, будет ли следующая музыкальная работа CRÜE еще одной оригинальной песней, он ответил:



«Да. Да. И это так круто. Это напоминает мне... Это просто как старый добрый AEROSMITH. Я не знаю. Это просто крутой рифф MÖTLEY. А Nikki просто потрясающе владеет мелодией и всем остальным. Он просто невероятен с текстами и мелодиями. Так что я очень жду выхода этой песни. Думаю, людям она очень, очень понравится!»







