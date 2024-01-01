Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 21
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 19
*Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец» 19
*Вокалист SEPULTURA об уходе барабанщика 17
*Новое видео NIGHTWISH 15
*Новая песня NIGHTWISH 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 21
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
[= ||| все новости группы



*

Mötley Crüe

*



16 авг 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE готовят новый трек

14 авг 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE на ярмарке

7 авг 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE об AEROSMITH

26 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE не очень уважает СМИ

10 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о реакции на новую песню

5 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE об аватарах

29 июн 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «И зачем нам в студию?»

26 июн 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я не фанерщик!»

28 май 2024 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о важности записи в новом составе

22 май 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE добился ареста сталкера

17 май 2024 : 		 Как готовит себя вокалист MÖTLEY CRÜE

9 май 2024 : 		 Секретное шоу MÖTLEY CRÜE

7 май 2024 : 		 TOMMY LEE не знает, будет ли полноценный альбом MÖTLEY CRÜE

6 май 2024 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE упал на сцене

2 май 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не думали, что Mick уйдет»

30 апр 2024 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

27 апр 2024 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

26 апр 2024 : 		 Новая песня MÖTLEY CRÜE

23 апр 2024 : 		 Новый сингл MÖTLEY CRÜE выйдет весной

8 апр 2024 : 		 Новая музыка MÖTLEY CRÜE — сплав кантри и хип-хопа

25 мар 2024 : 		 MICK MARS о ситуации с MÖTLEY CRÜE: «Я не могу сказать, что это конец моего сотрудничества или даже пребывания в группе»

26 фев 2024 : 		 MICK MARS:«Если бы MÖTLEY CRÜE вновь захотели...»

19 фев 2024 : 		 KEN TAMPLIN исполняет MÖTLEY CRÜE

16 фев 2024 : 		 Новые фигурки MÖTLEY CRÜE

13 фев 2024 : 		 VINCE NEIL: «Я сразу согласился вернуть на сцену MÖTLEY CRÜE»

28 янв 2024 : 		 Новая песня MÖTLEY CRÜE уже скоро
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MÖTLEY CRÜE готовят новый трек



zoom
В рамках визита в программу "Trunk Nation With Eddie Trunk", гитарист MÖTLEY CRÜE John 5 ответил на вопрос, делал ли он какие-то предложения относительно сет-листа:

«О боже, да. Я постоянно их делаю. И это круто. Сейчас мы исполняем «On With The Show», и мне нравится «On With The Show». Это так круто. Но, да, я постоянно что-то придумываю, например, «Ten Seconds To Love» или «Bastard», или что-нибудь в этом роде, чувак. Это так важно для меня. Я люблю эти песни. Я люблю все эти песни, все альбомы».

Он также рассказал и о готовящейся новой музыке от группы:

«Да, на самом деле, это произойдет очень скоро. На самом деле, очень, очень скоро. Очень скоро будет несколько анонсов, и я не могу сейчас раскрывать подробности, но всё будет, дорогой. Уже скоро».

На вопрос о том, будет ли следующая музыкальная работа CRÜE еще одной оригинальной песней, он ответил:

«Да. Да. И это так круто. Это напоминает мне... Это просто как старый добрый AEROSMITH. Я не знаю. Это просто крутой рифф MÖTLEY. А Nikki просто потрясающе владеет мелодией и всем остальным. Он просто невероятен с текстами и мелодиями. Так что я очень жду выхода этой песни. Думаю, людям она очень, очень понравится!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 32

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом