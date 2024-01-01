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John 5 об участии в MÖTLEY CRÜE: «Кажется, что жизнь снова стала совершенно новой»



John 5 в интервью "New & Approved" рассказал о том, как оказался в составе MÖTLEY CRÜE:



«Когда мне предложили присоединиться к MÖTLEY CRÜE, у нас не было никаких проблем в ROB ZOMBIE. Поэтому мне было тяжело покидать группу Rob'a. Я занимался этим 17 лет, и мне это нравилось. Мы дружили, смеялись, и всё было по-прежнему. Но я подумал: "Я хочу..." Потому что я всегда думал обо всех остальных: "Я хочу убедиться, что всё звучит хорошо". Я хотел на минуту подумать о себе и решил: "Я хочу испытать новые эмоции. Жизнь коротка, и я хочу испытать как можно больше". И, конечно же, я люблю MÖTLEY CRÜE.



Я дружу с Nikki. Мы очень близки. Я давно работаю с Tommy. Так что я был очень близок с этими ребятами. Бедный Mick, у него ужасная болезнь. Мне его жаль. Если я вдруг порежусь, я скажу: "Не знаю, смогу ли я участвовать в шоу". А у Mick'a Mars'a всё серьёзнее... Я всегда говорил, что он самый выносливый из всех, кого я знаю, потому что он выходит на сцену и зажигает, ему больно, но он продолжает играть. Я его очень уважаю. А потом он не захотел гастролировать. Тогда об этом попросили меня, и я ответил: "Конечно. Я бы с удовольствием это сделал. Я с удовольствием это сделаю". Они дали мне песни, и, конечно, я не хотел говорить, но я знал все до единой песни — я знал, как их играть. Но я сказал Rob'y: "Я хочу попытать счастья, я хочу сделать это". И он понял. Он был спокоен. Он был не в восторге, но он понял, и это было очень круто».



О том, какие эмоции он испытывает от гастролей и записи с MÖTLEY CRÜE в течение последних полутора лет, John 5 сказал:



«Это невероятный опыт. Это нечто новое. Потому что ты представляешь, как это может быть, а потом всё выходит за рамки. Это безумие в весёлом, потрясающем смысле. И кажется, что жизнь снова стала совершенно новой. Это очень захватывающе. Как когда у тебя появляется новая девушка или что-то в этом роде. Ты думаешь: "Вот это да! Здорово. Посмотри, какое голубое небо". Так что это было просто замечательно».







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