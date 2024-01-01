Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 49
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 26
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 22
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
*Вокалист ANVIL: «9/11 небоскребы упали из-за самолетов? Ха-х... 18
*У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс 17
*U.D.O. открыли тур по СэШэЭй 17
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 49
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 26
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 22
[= ||| все новости группы



*

Mötley Crüe

*



17 сен 2024 : 		 John 5 об участии в MÖTLEY CRÜE: «Кажется, что жизнь снова стала совершенно новой»

9 сен 2024 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

6 сен 2024 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE

31 авг 2024 : 		 NIKKI SIXX не считает, что MÖTLEY CRÜE стали звучать иначе

27 авг 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE не знает, будет ли полноценный альбом

24 авг 2024 : 		 EP MÖTLEY CRÜE выйдет осенью

23 авг 2024 : 		 Кавер-версия BEASTIE BOYS от MÖTLEY CRÜE

16 авг 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE готовят новый трек

14 авг 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE на ярмарке

7 авг 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE об AEROSMITH

26 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE не очень уважает СМИ

10 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о реакции на новую песню

5 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE об аватарах

29 июн 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «И зачем нам в студию?»

26 июн 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я не фанерщик!»

28 май 2024 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о важности записи в новом составе

22 май 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE добился ареста сталкера

17 май 2024 : 		 Как готовит себя вокалист MÖTLEY CRÜE

9 май 2024 : 		 Секретное шоу MÖTLEY CRÜE

7 май 2024 : 		 TOMMY LEE не знает, будет ли полноценный альбом MÖTLEY CRÜE

6 май 2024 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE упал на сцене

2 май 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не думали, что Mick уйдет»

30 апр 2024 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

27 апр 2024 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

26 апр 2024 : 		 Новая песня MÖTLEY CRÜE

23 апр 2024 : 		 Новый сингл MÖTLEY CRÜE выйдет весной
Показать далее
| - |

|||| сегодня

John 5 об участии в MÖTLEY CRÜE: «Кажется, что жизнь снова стала совершенно новой»



zoom
John 5 в интервью "New & Approved" рассказал о том, как оказался в составе MÖTLEY CRÜE:

«Когда мне предложили присоединиться к MÖTLEY CRÜE, у нас не было никаких проблем в ROB ZOMBIE. Поэтому мне было тяжело покидать группу Rob'a. Я занимался этим 17 лет, и мне это нравилось. Мы дружили, смеялись, и всё было по-прежнему. Но я подумал: "Я хочу..." Потому что я всегда думал обо всех остальных: "Я хочу убедиться, что всё звучит хорошо". Я хотел на минуту подумать о себе и решил: "Я хочу испытать новые эмоции. Жизнь коротка, и я хочу испытать как можно больше". И, конечно же, я люблю MÖTLEY CRÜE.

Я дружу с Nikki. Мы очень близки. Я давно работаю с Tommy. Так что я был очень близок с этими ребятами. Бедный Mick, у него ужасная болезнь. Мне его жаль. Если я вдруг порежусь, я скажу: "Не знаю, смогу ли я участвовать в шоу". А у Mick'a Mars'a всё серьёзнее... Я всегда говорил, что он самый выносливый из всех, кого я знаю, потому что он выходит на сцену и зажигает, ему больно, но он продолжает играть. Я его очень уважаю. А потом он не захотел гастролировать. Тогда об этом попросили меня, и я ответил: "Конечно. Я бы с удовольствием это сделал. Я с удовольствием это сделаю". Они дали мне песни, и, конечно, я не хотел говорить, но я знал все до единой песни — я знал, как их играть. Но я сказал Rob'y: "Я хочу попытать счастья, я хочу сделать это". И он понял. Он был спокоен. Он был не в восторге, но он понял, и это было очень круто».

О том, какие эмоции он испытывает от гастролей и записи с MÖTLEY CRÜE в течение последних полутора лет, John 5 сказал:

«Это невероятный опыт. Это нечто новое. Потому что ты представляешь, как это может быть, а потом всё выходит за рамки. Это безумие в весёлом, потрясающем смысле. И кажется, что жизнь снова стала совершенно новой. Это очень захватывающе. Как когда у тебя появляется новая девушка или что-то в этом роде. Ты думаешь: "Вот это да! Здорово. Посмотри, какое голубое небо". Так что это было просто замечательно».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 142

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом