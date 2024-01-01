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Басист MÖTLEY CRÜE об аватарах



В рамках беседы с Rockklassiker у Nikki Sixx'a спросили, что он думает о недавнем решении KISS жить вечно благодаря аватарам, на что он ответил:



«Я люблю технологии. Я считаю, что они должны исходить от артиста, который говорит: "Я хочу сделать кое-что, и эта технология мне поможет". Как в случае с последним клипом [MÖTLEY CRÜE] "Dogs Of War". Когда я вспоминаю наш первый клип, я не знаю, сколько он стоит... Возможно, клип стоил тысячу долларов. В то время ещё не было MTV, так что мы думали, как снять такое видео, чтобы о нас говорили в новостях во время гастролей... У нас было много местных новостных станций, которые рекламировали артистов, приезжающих в город, — комиков, кантри, рок, что угодно — так что мы хотели иметь визитную карточку. В то время меня поджигали на сцене, и в это время Mick [Mars, гитарист MÖTLEY CRÜE] выблевал немного крови. И это было изс серии: "К чёрту. Давайте просто используем всё, что можем". Так мы и сделали, чтобы фанаты увидели, какими мы хотим быть. То же самое, что и с "Dogs Of War".



Я не знаю, что нас ждёт в будущем. Мы делали кое-что с голограммами много лет назад, до того, как технология стала по-настоящему совершенной. В какой-то момент нас не станет. Я не хочу показаться занудой, но как здорово, что ваша группа или то, чем вы занимаетесь, может существовать на протяжении многих поколений. Так что я считаю, что когда придёт время, положите нас в гроб и запустите наши аватары!»







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