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Лидер MÖTLEY CRÜE: «Мы были вынуждены расстаться с Mick'ом»



Nikki Sixx в новом интервью рассказал о причинах ухода Mick'a Mars'а:



«Мы были вынуждены так поступить. Пришлось выбирать: распасться, кинуть Live Nation, кинуть Def Leppard? Это и билеты, и организация концертов с учётом того, что один из участников вашей группы слишком болен, чтобы выступать вживую».



Что касается решения об уходе Mick'a после 41-летней карьеры, Sixx утверждает, что принять этот шаг было далеко не просто:



«Нам пришлось хорошенько подумать. Как вы думаете, хотели ли мы хапнуть горя и в итоге получить судебный иск? Но что нам оставалось делать? Пойти домой и, чёрт возьми, стричь газон? Это как в чёртовой футбольной команде: если один из участников не может больше играть, берут другого».



Принять все необходимые решения, чтобы группа продолжала существовать, — непростая задача, учитывая, что в 2025 году коллективу исполняется 44 года:



«Мы всё ещё в строю, и мы всё ещё креативны. Мы в состоянии гастролировать — но не до такой степени, как в старые добрые времена, когда мы выдыхались. Мы можем выходить на сцену, давать крутые шоу, изобретать группу заново и наслаждаться этим временем».







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