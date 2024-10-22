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*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 17
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
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Mötley Crüe

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Лидер MÖTLEY CRÜE: «Мы были вынуждены расстаться с Mick'ом»



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Nikki Sixx в новом интервью рассказал о причинах ухода Mick'a Mars'а:

«Мы были вынуждены так поступить. Пришлось выбирать: распасться, кинуть Live Nation, кинуть Def Leppard? Это и билеты, и организация концертов с учётом того, что один из участников вашей группы слишком болен, чтобы выступать вживую».

Что касается решения об уходе Mick'a после 41-летней карьеры, Sixx утверждает, что принять этот шаг было далеко не просто:

«Нам пришлось хорошенько подумать. Как вы думаете, хотели ли мы хапнуть горя и в итоге получить судебный иск? Но что нам оставалось делать? Пойти домой и, чёрт возьми, стричь газон? Это как в чёртовой футбольной команде: если один из участников не может больше играть, берут другого».

Принять все необходимые решения, чтобы группа продолжала существовать, — непростая задача, учитывая, что в 2025 году коллективу исполняется 44 года:

«Мы всё ещё в строю, и мы всё ещё креативны. Мы в состоянии гастролировать — но не до такой степени, как в старые добрые времена, когда мы выдыхались. Мы можем выходить на сцену, давать крутые шоу, изобретать группу заново и наслаждаться этим временем».




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22 окт 2024
G
Gleb Monster
Пиздобол и барыга. У упомянутых DL, на минуточку, барабанщик без руки, и ничего. Есть ещё Типтон как пример.

просмотров: 417

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