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Гитарист MÖTLEY CRÜE не знает, будет ли полноценный альбом



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В рамках визита на радиостанцию WRIF у JOHN 5 спросили, планируют ли MÖTLEY CRÜE запись полноформатного альбома или продолжат выпускать отдельные синглы:

«А знаете, у меня нет ответа на этот вопрос. Я думаю, мы просто будем выпускать отдельные песни. Это то, чем я занимаюсь лично [в своей сольной карьере] уже долгое время. Лично я просто выкладываю новые песни, затем выкладываю еще новые песни, а потом беру их все и собираю в альбом и продаю его на своих концертах или ещё где-нибудь, полный альбом. Но мне лично очень нравится действовать именно таким образом.

Когда ты выкладываешь композиции по отдельности, то кажется, что каждая песня — это сингл, и это очень круто. И я подумал, представьте, если бы VAN HALEN так поступили. Вы бы никогда не знали ни о «Take Your Whiskey Home», ни о какой-либо из других глубинных композиций. А тут, типа, «О, вау!» Например, «D.O.A.» или что-то в этом роде. А что, если бы всё это были синглы? Потому что в моих глазах все эти песни - синглы. Они мне нравятся, возможно, больше, чем «Ain't Talkin' 'Bout Love» или подобные ей. Я считаю, что эти глубинные композиции так же хороши, как и синглы, которые выпустили VAN HALEN. Эти группы так много работали над этими песнями. А в наше время вы просто слушаете синглы и всё такое. Так что лично мне нравится так поступать. Поэтому я не знаю. Я не знаю, что собираются делать MÖTLEY. Я просто пассажир в этой группе».




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