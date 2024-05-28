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Барабанщик MÖTLEY CRÜE о важности записи в новом составе



Tommy Lee в недавнем интервью объяснил, что было крайне важно записаться с новым составом MÖTLEY CRÜE:



«Запись была, это было действительно важно для нас, потому что во время того тура [начало 2023 года] мы почувствовали новую энергию. Появление в группе [нового гитариста] John 5 очень, очень вдохновило нас на то, чтобы поделиться с нашими фанатами тем, что мы чувствуем. Эта новая энергия во многом похожа на возрождение, поэтому мы начали писать музыку - я, Nikki [Sixx, басист CRÜE] и John — и решили: "Ну, давайте позовем [давнего продюсера CRÜE] Bob Rock. Давайте придем и запишем это на пленку". И да, весь этот тур и присутствие в составе группы John'а очень вдохновили нас на то, чтобы поделиться с поклонниками новой музыкой, потому что мы очень верим в то, что хорош только твой последний результат, а мы уже давно не записывали ничего нового. Для нас было очень важно показать нашим фанатам и всем остальным, в каком состоянии мы сейчас находимся. Что нас вдохновляет? Что мы чувствуем?»







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