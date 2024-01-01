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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 30
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Mötley Crüe

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Басист MÖTLEY CRÜE не очень уважает СМИ



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В недавней беседе с 102.1 KFMA басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx остановился на недавно сказанных словах о том, что он «не видит смысла идти в студию»:

«Я не очень уважаю то, как ведут себя СМИ, будь то политические, рок-медиа или какие-либо другие.

Когда кто-то спрашивает: "Вы планируете отправиться в студию?", я отвечаю: "Мы не видим причин идти в студию прямо сейчас". Потому что мы недавно записали три песни [в апреле 2023 года]. Мы только что были в студии звукозаписи. У нас на подходе второй сингл. У нас на подходе третий сингл. Так что мы не торопимся... Vince [Neil, вокалист MÖTLEY CRÜE] живёт в Теннесси. Я живу в Вайоминге. Мы в туре. Поэтому я сказал, что, во-первых, мы всегда творим — всегда сочиняем. И я работал утром кое над чем. Я просто играл на басу. Моя дочь собиралась в школу, и я подумал: "Вот это да, что это?" Я записал кое-что в свои голосовые сообщения, которые в конце концов покажу группе или [нашему продюсеру] Bob'y Rock'у или ещё кому-нибудь.

Но вот что мне не нравится в СМИ, так это то, что они не проверяют информацию. А потом люди говорят: "MÖTLEY CRÜE не собираются в студию". Мы этого не говорили. Мы сказали, что только что вышли из студии. Вот если бы LED ZEPPELIN только что вышли из студии, и вы спросили бы Jimmy Page'a: "Когда ты вернёшься в студию?", а он бы ответил: "Я не вижу в этом необходимости. Я только что записал альбом". И потом появляются заголовки: "Jimmy Page заявил, что LED ZEPPELIN больше никогда не будут записывать музыку". Это очень некрасиво. И я терпеть не могу такое отношение из-за поклонников, которые получают неверную информацию».




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