30 дек 2024



Басист MÖTLEY CRÜE живет ради перемен



Nikki Sixx опубликовал следующее сообщение:



«Многие из нас говорят о новогодних рекомендациях. Мне нравится идея перезапускать себя несколько раз в год. Я провожу много времени в Национальном парке в Вайоминге. Для меня это серьезная перезагрузка. Еще один — в день рождения, а затем с 31 декабря по 6 января.



Лично я сейчас нахожусь в глубоком размышлении, и, как обычно, это выльется во что-то. Лирика, книга, песня. Также я занимаюсь EMDR-терапией. Это золотой билет, если вы готовы к переменам. Я живу ради перемен. По крайней мере, эволюции.



Есть ли у вас новые цели или решения, которыми вы хотите поделиться с остальным коллективом? Кстати, с Новым годом».





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