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*Новое видео DREAM THEATER 25
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 12
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Mötley Crüe

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Видео с выступления MÖTLEY CRÜE



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Видео с выступления MÖTLEY CRÜE, которое состоялось 13 октября в рамках фестиваля Aftershock, доступно для просмотра ниже.

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16 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
Гляжу у Мотли Хрю не получилось похудеть с помощью каких-то там инновационных электровибраторов

просмотров: 91

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