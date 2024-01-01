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NIKKI SIXX не считает, что MÖTLEY CRÜE стали звучать иначе



NIKKI SIXX в программе "Busted Open" обсудил недавно выпущенную MÖTLEY CRÜE песню "Dogs Of War":



«Многие говорят, что это совсем другое звучание, но я, честно говоря, с этим не совсем согласен. Если вы послушаете куплеты, то они очень похожи на многое из того, что мы делали - простая, зубодробительная музыка с практически CHEAP TRICK-мелодиями. А рифф, я имею в виду, мог бы быть взят из «Dr. Feelgood». Так что я не считаю, что это так уж сильно отличается. Я полагаю, что для людей это отличается тем, что когда мы работали над песней, у Tommy [Lee, барабанщик CRÜE] возникла идея сделать очень низкие и спокойные куплеты, а это не совсем то, что мы обычно делаем. Обычно мы сразу же врубаем вокал на полную катушку, и [это] было действительно уникально для Vince [Neil, вокалист CRÜE]».



Vince добавил: «Я никогда так не пою. Но в этой песне такой стиль работает».



Он добавил, что «Dogs Of War» «было очень легко петь».







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