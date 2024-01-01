Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 50
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 35
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 26
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
*DJ SLIPKNOT немного угорел 20
*Лидер ANNIHILATOR о том, как не попал в METALLICA 18
*Вокалистка NERVOSA: «Новый состав изменил для меня всё!» 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 50
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 35
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
[= ||| все новости группы



*

Mötley Crüe

*



31 авг 2024 : 		 NIKKI SIXX не считает, что MÖTLEY CRÜE стали звучать иначе

27 авг 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE не знает, будет ли полноценный альбом

24 авг 2024 : 		 EP MÖTLEY CRÜE выйдет осенью

23 авг 2024 : 		 Кавер-версия BEASTIE BOYS от MÖTLEY CRÜE

16 авг 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE готовят новый трек

14 авг 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE на ярмарке

7 авг 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE об AEROSMITH

26 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE не очень уважает СМИ

10 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о реакции на новую песню

5 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE об аватарах

29 июн 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «И зачем нам в студию?»

26 июн 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я не фанерщик!»

28 май 2024 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о важности записи в новом составе

22 май 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE добился ареста сталкера

17 май 2024 : 		 Как готовит себя вокалист MÖTLEY CRÜE

9 май 2024 : 		 Секретное шоу MÖTLEY CRÜE

7 май 2024 : 		 TOMMY LEE не знает, будет ли полноценный альбом MÖTLEY CRÜE

6 май 2024 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE упал на сцене

2 май 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не думали, что Mick уйдет»

30 апр 2024 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

27 апр 2024 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

26 апр 2024 : 		 Новая песня MÖTLEY CRÜE

23 апр 2024 : 		 Новый сингл MÖTLEY CRÜE выйдет весной

8 апр 2024 : 		 Новая музыка MÖTLEY CRÜE — сплав кантри и хип-хопа

25 мар 2024 : 		 MICK MARS о ситуации с MÖTLEY CRÜE: «Я не могу сказать, что это конец моего сотрудничества или даже пребывания в группе»

26 фев 2024 : 		 MICK MARS:«Если бы MÖTLEY CRÜE вновь захотели...»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

NIKKI SIXX не считает, что MÖTLEY CRÜE стали звучать иначе



zoom
NIKKI SIXX в программе "Busted Open" обсудил недавно выпущенную MÖTLEY CRÜE песню "Dogs Of War":

«Многие говорят, что это совсем другое звучание, но я, честно говоря, с этим не совсем согласен. Если вы послушаете куплеты, то они очень похожи на многое из того, что мы делали - простая, зубодробительная музыка с практически CHEAP TRICK-мелодиями. А рифф, я имею в виду, мог бы быть взят из «Dr. Feelgood». Так что я не считаю, что это так уж сильно отличается. Я полагаю, что для людей это отличается тем, что когда мы работали над песней, у Tommy [Lee, барабанщик CRÜE] возникла идея сделать очень низкие и спокойные куплеты, а это не совсем то, что мы обычно делаем. Обычно мы сразу же врубаем вокал на полную катушку, и [это] было действительно уникально для Vince [Neil, вокалист CRÜE]».

Vince добавил: «Я никогда так не пою. Но в этой песне такой стиль работает».

Он добавил, что «Dogs Of War» «было очень легко петь».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 100

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом