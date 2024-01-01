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Басист MÖTLEY CRÜE: «И зачем нам в студию?»



Nikki Sixx в недавней беседе рассказал о том, какие у MÖTLEY CRÜE планы на ближайшие месяцы:



«Мы пока играем на фестивалях, и мы будем заняты этим до октября.

У нас пока нет никаких планов на следующий год. Я знаю, что есть разговоры на эту тему. У нас уже есть несколько синглов, так что я не вижу смысла записывать новую музыку прямо сейчас... Мы разъедемся по домам. Я живу в Вайоминге, Vince — в Теннесси, двое парней — в Калифорнии, так что... Я вообще-то не вижу причин сейчас отправляться в студию, потому что у нас есть ещё два сингла, которые мы готовы выпустить. И я всегда хочу быть уверенным, что если мы отправляемся в студию, то у нас есть причина или то, что нас действительно вдохновляет, но это очень сложно, потому что мы гастролируем, и у нас есть семьи. У меня пятилетняя дочь, и я очень хочу находиться с ней как можно больше. Поэтому, когда настало время сделать демо-записи этих трёх песен, а затем отправиться в студию с продюсером Бобом Роком, это было идеальное время. И такое время ещё наступит, но торопиться не стоит».







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