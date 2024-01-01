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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 129
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 63
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 46
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 45
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
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Mötley Crüe

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26 июн 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я не фанерщик!»

28 май 2024 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о важности записи в новом составе

22 май 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE добился ареста сталкера

17 май 2024 : 		 Как готовит себя вокалист MÖTLEY CRÜE

9 май 2024 : 		 Секретное шоу MÖTLEY CRÜE

7 май 2024 : 		 TOMMY LEE не знает, будет ли полноценный альбом MÖTLEY CRÜE

6 май 2024 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE упал на сцене

2 май 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не думали, что Mick уйдет»

30 апр 2024 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

27 апр 2024 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

26 апр 2024 : 		 Новая песня MÖTLEY CRÜE

23 апр 2024 : 		 Новый сингл MÖTLEY CRÜE выйдет весной

8 апр 2024 : 		 Новая музыка MÖTLEY CRÜE — сплав кантри и хип-хопа

25 мар 2024 : 		 MICK MARS о ситуации с MÖTLEY CRÜE: «Я не могу сказать, что это конец моего сотрудничества или даже пребывания в группе»

26 фев 2024 : 		 MICK MARS:«Если бы MÖTLEY CRÜE вновь захотели...»

19 фев 2024 : 		 KEN TAMPLIN исполняет MÖTLEY CRÜE

16 фев 2024 : 		 Новые фигурки MÖTLEY CRÜE

13 фев 2024 : 		 VINCE NEIL: «Я сразу согласился вернуть на сцену MÖTLEY CRÜE»

28 янв 2024 : 		 Новая песня MÖTLEY CRÜE уже скоро

27 янв 2024 : 		 Прощальный концерт MÖTLEY CRÜE в 4K выйдет весной

22 янв 2024 : 		 Виртуальный музей MÖTLEY CRÜE

19 янв 2024 : 		 Диспут MICK MARS vs MÖTLEY CRÜE уйдет в частный арбитраж

12 янв 2024 : 		 JOHN 5: «NIKKI SIXX пишет замечательную музыку!»

20 дек 2023 : 		 TOMMY LEE о новых песнях MÖTLEY CRÜE

19 дек 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Есть в ЗСРнР — славно, нет — тоже не проблема»

14 дек 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE обещает новую музыку в 2024 году
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Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я не фанерщик!»



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Гитарист MÖTLEY CRÜE John 5 подверг критике слухи, что он, якобы, играет под фанеру:

«Я хочу прояснить некоторые недоразумения. Кто-то в Интернете или на каком-то сайте говорит: "О, John играет под бэк-трек. Его рука даже не лежит на гитаре". Но я часто так делаю. Это просто хаммер-оны и пул-оффы. Но если вы не музыкант, вы не сможете понять, что происходит».




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