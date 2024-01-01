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Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я не фанерщик!»



Гитарист MÖTLEY CRÜE John 5 подверг критике слухи, что он, якобы, играет под фанеру:



«Я хочу прояснить некоторые недоразумения. Кто-то в Интернете или на каком-то сайте говорит: "О, John играет под бэк-трек. Его рука даже не лежит на гитаре". Но я часто так делаю. Это просто хаммер-оны и пул-оффы. Но если вы не музыкант, вы не сможете понять, что происходит».





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