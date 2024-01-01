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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 18
*Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец» 18
*Новая песня NIGHTWISH 15
*Вокалист SEPULTURA об уходе барабанщика 14
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 14
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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
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Mötley Crüe

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14 авг 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE на ярмарке

7 авг 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE об AEROSMITH

26 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE не очень уважает СМИ

10 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о реакции на новую песню

5 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE об аватарах

29 июн 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «И зачем нам в студию?»

26 июн 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я не фанерщик!»

28 май 2024 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о важности записи в новом составе

22 май 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE добился ареста сталкера

17 май 2024 : 		 Как готовит себя вокалист MÖTLEY CRÜE

9 май 2024 : 		 Секретное шоу MÖTLEY CRÜE

7 май 2024 : 		 TOMMY LEE не знает, будет ли полноценный альбом MÖTLEY CRÜE

6 май 2024 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE упал на сцене

2 май 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не думали, что Mick уйдет»

30 апр 2024 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

27 апр 2024 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

26 апр 2024 : 		 Новая песня MÖTLEY CRÜE

23 апр 2024 : 		 Новый сингл MÖTLEY CRÜE выйдет весной

8 апр 2024 : 		 Новая музыка MÖTLEY CRÜE — сплав кантри и хип-хопа

25 мар 2024 : 		 MICK MARS о ситуации с MÖTLEY CRÜE: «Я не могу сказать, что это конец моего сотрудничества или даже пребывания в группе»

26 фев 2024 : 		 MICK MARS:«Если бы MÖTLEY CRÜE вновь захотели...»

19 фев 2024 : 		 KEN TAMPLIN исполняет MÖTLEY CRÜE

16 фев 2024 : 		 Новые фигурки MÖTLEY CRÜE

13 фев 2024 : 		 VINCE NEIL: «Я сразу согласился вернуть на сцену MÖTLEY CRÜE»

28 янв 2024 : 		 Новая песня MÖTLEY CRÜE уже скоро

27 янв 2024 : 		 Прощальный концерт MÖTLEY CRÜE в 4K выйдет весной
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|||| сегодня

MÖTLEY CRÜE на ярмарке



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MÖTLEY CRÜE опубликовали видео о том, как прошло выступление в рамках Illinois State Fair 2024, Illinois State Fairgrounds Grandstand, Springfield, IL.

MГ–TLEY CRГњE Share Video Recap Of Concert At Illinois State Fair 2024

INFRARED - "Demon's Blood"




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