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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 29
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 17
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Mötley Crüe

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4 окт 2024 : 		 Новая песня MÖTLEY CRÜE

24 сен 2024 : 		 CHASE MCDANIEL исполнил MÖTLEY CRÜE

17 сен 2024 : 		 John 5 об участии в MÖTLEY CRÜE: «Кажется, что жизнь снова стала совершенно новой»

9 сен 2024 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

6 сен 2024 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE

31 авг 2024 : 		 NIKKI SIXX не считает, что MÖTLEY CRÜE стали звучать иначе

27 авг 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE не знает, будет ли полноценный альбом

24 авг 2024 : 		 EP MÖTLEY CRÜE выйдет осенью

23 авг 2024 : 		 Кавер-версия BEASTIE BOYS от MÖTLEY CRÜE

16 авг 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE готовят новый трек

14 авг 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE на ярмарке

7 авг 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE об AEROSMITH

26 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE не очень уважает СМИ

10 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о реакции на новую песню

5 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE об аватарах

29 июн 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «И зачем нам в студию?»

26 июн 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я не фанерщик!»

28 май 2024 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о важности записи в новом составе

22 май 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE добился ареста сталкера

17 май 2024 : 		 Как готовит себя вокалист MÖTLEY CRÜE

9 май 2024 : 		 Секретное шоу MÖTLEY CRÜE

7 май 2024 : 		 TOMMY LEE не знает, будет ли полноценный альбом MÖTLEY CRÜE

6 май 2024 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE упал на сцене

2 май 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не думали, что Mick уйдет»

30 апр 2024 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

27 апр 2024 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE
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Новая песня MÖTLEY CRÜE



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"Cancelled", новая песня группы MöTLEY CRüE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР Cancelled:

01. Cancelled (Tommy Lee, Nikki Sixx, John Lowery)
02. Dogs Of War (Tommy Lee, Nikki Sixx, John Lowery)
03. Fight For Your Right (Adam Horovitz, Rick Rubin, Adam Yauch)




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