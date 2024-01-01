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Nikki Sixx намекает на редкости в сете MÖTLEY CRÜE



Nikki Sixx в недавнем интервью обсудил будущие выступления MÖTLEY CRÜE в Лас-Вегасе:



«Когда мы [впервые] сделали это [в 2012 году], многие недоумевали, мол, разве не туда отправляются группы, чтобы умереть? Но это прекрасная возможность. В прошлом году мы играли в клубе на 400 мест в Лондоне [The Underworld] за ночь до того, как собрали полный стадион «Уэмбли», и сделали то же самое в Bowery [Ballroom в Нью-Йорке]. Это вдохновило на идею интимности и гиноморфности, если это можно так назвать. Находиться в маленьком зале, а затем в самом большом, и сейчас идет много дискуссий о том, каким должен быть концерт в Вегасе, а также о том, как переосмыслить некоторые треки. Хотя, конечно, мы будем играть хиты».



О перспективе остаться в одном месте во время выступлений в Вегасе:



«С творческой точки зрения это интересно для группы. Но мне нравится, что я могу выступать в одном месте и не расставаться с семьей. В этом и заключается мой баланс — быть уверенным в том, что я буду рядом с семьей и фанатами. Я бы не отказался от длительного выступления в Вегасе. Мне нравится идея сесть в машину, доехать до Стрипа, отыграть рок-шоу, а потом вернуться домой».







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