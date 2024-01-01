Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 14
*MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGAD... 13
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!» 12
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 12
*Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA? 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
[= ||| все новости группы



*

Mötley Crüe

*



7 окт 2024 : 		 Nikki Sixx намекает на редкости в сете MÖTLEY CRÜE

4 окт 2024 : 		 Новая песня MÖTLEY CRÜE

24 сен 2024 : 		 CHASE MCDANIEL исполнил MÖTLEY CRÜE

17 сен 2024 : 		 John 5 об участии в MÖTLEY CRÜE: «Кажется, что жизнь снова стала совершенно новой»

9 сен 2024 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

6 сен 2024 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE

31 авг 2024 : 		 NIKKI SIXX не считает, что MÖTLEY CRÜE стали звучать иначе

27 авг 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE не знает, будет ли полноценный альбом

24 авг 2024 : 		 EP MÖTLEY CRÜE выйдет осенью

23 авг 2024 : 		 Кавер-версия BEASTIE BOYS от MÖTLEY CRÜE

16 авг 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE готовят новый трек

14 авг 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE на ярмарке

7 авг 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE об AEROSMITH

26 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE не очень уважает СМИ

10 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о реакции на новую песню

5 июл 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE об аватарах

29 июн 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «И зачем нам в студию?»

26 июн 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я не фанерщик!»

28 май 2024 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о важности записи в новом составе

22 май 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE добился ареста сталкера

17 май 2024 : 		 Как готовит себя вокалист MÖTLEY CRÜE

9 май 2024 : 		 Секретное шоу MÖTLEY CRÜE

7 май 2024 : 		 TOMMY LEE не знает, будет ли полноценный альбом MÖTLEY CRÜE

6 май 2024 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE упал на сцене

2 май 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не думали, что Mick уйдет»

30 апр 2024 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Nikki Sixx намекает на редкости в сете MÖTLEY CRÜE



zoom
Nikki Sixx в недавнем интервью обсудил будущие выступления MÖTLEY CRÜE в Лас-Вегасе:

«Когда мы [впервые] сделали это [в 2012 году], многие недоумевали, мол, разве не туда отправляются группы, чтобы умереть? Но это прекрасная возможность. В прошлом году мы играли в клубе на 400 мест в Лондоне [The Underworld] за ночь до того, как собрали полный стадион «Уэмбли», и сделали то же самое в Bowery [Ballroom в Нью-Йорке]. Это вдохновило на идею интимности и гиноморфности, если это можно так назвать. Находиться в маленьком зале, а затем в самом большом, и сейчас идет много дискуссий о том, каким должен быть концерт в Вегасе, а также о том, как переосмыслить некоторые треки. Хотя, конечно, мы будем играть хиты».

О перспективе остаться в одном месте во время выступлений в Вегасе:

«С творческой точки зрения это интересно для группы. Но мне нравится, что я могу выступать в одном месте и не расставаться с семьей. В этом и заключается мой баланс — быть уверенным в том, что я буду рядом с семьей и фанатами. Я бы не отказался от длительного выступления в Вегасе. Мне нравится идея сесть в машину, доехать до Стрипа, отыграть рок-шоу, а потом вернуться домой».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 49

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом