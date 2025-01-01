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MÖTLEY CRÜE переносят выступления в Лас-Вегасе



MÖTLEY CRÜE переносят выступления в Лас-Вегасе с весны на сентябрь из-за проблем у Vince'a Neil'a:



«Всем Crüehead'ам, которые с нетерпением ждали нашей встречи этой весной, я искренне сожалею. Мое здоровье — мой главный приоритет, чтобы я мог давать вам потрясающие шоу, которых вы заслуживаете, и я не могу дождаться возвращения на сцену. Спасибо за все добрые пожелания, которые продолжают поступать в мой адрес. Ваша поддержка значит больше, чем вы думаете».



Остальные участники: «Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и пожелайте скорейшего выздоровления Vince. Мы с нетерпением ждем, когда он снова поправится и в сентябре мы вместе выступим в Вегасе. Нам не терпится всех вас там увидеть, и спасибо вам за понимание и поддержку в это время».



Новые даты:



Friday, September 12

Saturday, September 13

Wednesday, September 17

Friday, September 19

Saturday, September 20

Wednesday, September 24

Friday, September 26

Saturday, September 27

Wednesday, October 1

Friday, October 3











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