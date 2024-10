сегодня



Гитарист MÖTLEY CRÜE обещает сюрпризы в Лас-Вегасе



JOHN 5 в рамках программы Trunk Nation With Eddie Trunk обсудил недавно выпущенный релиз "Cancelled" и ответил на вопрос, принимал ли он участие в создании новой композиции:



«Да. Безусловно. Как и над песней "The Dirt" и всеми остальными песнями для саундтрека "The Dirt" [который вышел в 2019 году]. Да, мы с Никки замечательно работаем вместе. И Tommy потрясающий. Он отличный автор. Так что все просто собираются и делают всё вместе. И я думаю, что в этом есть нечто особенное, потому что сейчас не так много групп, участники которых дружны. Я разговаривал с Томми за несколько секунд до того, как поднялся сюда. Он мне позвонил: "Чувак, как дела?" Я думаю, это очень важно, и в наши дни такое встретишь нечасто».



John 5 также рассказал о предстоящей третьей концертной программе MÖTLEY CRÜE в Лас-Вегасе, которая будет включать 11 концертов в театре Dolby Live at Park MGM в марте и апреле 2025 года. Третье мероприятие такого рода MÖTLEY CRÜE в Лас-Вегасе будет представлено как «откровенное шоу, которое погрузит зрителей в историю группы и расскажет об их успешном "Stadium Tour"». Ранее группа выступала в Вегасе в 2012 году с программой "Mötley Crüe Takes On Sin City" и в 2013 году с мероприятием под названием "Evening In Hell".



«Мы очень взволнованы и воодушевлены. Мы собираемся глубоко погрузиться в каталог и исполнить разные крутые вещи. В этом зале есть Dolby Atmos, и звук просто невероятный. Звучание настолько крутое, что это потрясает. Он идёт поверх вашей головы, звучит со всех сторон. Мы собираемся исполнить несколько особенных композиций.



Мы очень взволнованы. А Tommy — просто профи в этих вещах, в Dolby Atmos и всем остальном. Мы воодушевлены. Но я люблю Вегас, и я просто не могу дождаться этого момент. Это будет офигенно — такое шоу MÖTLEY CRÜE вы ещё никогда не видели и не слышали».



На вопрос о том, будет ли лас-вегасская программа MÖTLEY CRÜE посвящена пятому студийному альбому группы "Dr. Feelgood", которому в 2024 году исполнилось 35 лет, John 5 ответил:



«Я не уверен. Я не хочу говорить слишком много, но это будет нечто такое, чего люди ещё никогда не видели. Это будет невероятно».







