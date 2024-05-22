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*Новое видео NIGHTWISH 24
*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 21
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
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Mötley Crüe

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22 май 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE добился ареста сталкера

17 май 2024 : 		 Как готовит себя вокалист MÖTLEY CRÜE

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7 май 2024 : 		 TOMMY LEE не знает, будет ли полноценный альбом MÖTLEY CRÜE

6 май 2024 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE упал на сцене

2 май 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не думали, что Mick уйдет»

30 апр 2024 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

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23 апр 2024 : 		 Новый сингл MÖTLEY CRÜE выйдет весной

8 апр 2024 : 		 Новая музыка MÖTLEY CRÜE — сплав кантри и хип-хопа

25 мар 2024 : 		 MICK MARS о ситуации с MÖTLEY CRÜE: «Я не могу сказать, что это конец моего сотрудничества или даже пребывания в группе»

26 фев 2024 : 		 MICK MARS:«Если бы MÖTLEY CRÜE вновь захотели...»

19 фев 2024 : 		 KEN TAMPLIN исполняет MÖTLEY CRÜE

16 фев 2024 : 		 Новые фигурки MÖTLEY CRÜE

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28 янв 2024 : 		 Новая песня MÖTLEY CRÜE уже скоро

27 янв 2024 : 		 Прощальный концерт MÖTLEY CRÜE в 4K выйдет весной

22 янв 2024 : 		 Виртуальный музей MÖTLEY CRÜE

19 янв 2024 : 		 Диспут MICK MARS vs MÖTLEY CRÜE уйдет в частный арбитраж

12 янв 2024 : 		 JOHN 5: «NIKKI SIXX пишет замечательную музыку!»

20 дек 2023 : 		 TOMMY LEE о новых песнях MÖTLEY CRÜE

19 дек 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Есть в ЗСРнР — славно, нет — тоже не проблема»

14 дек 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE обещает новую музыку в 2024 году

10 ноя 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Японии

6 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE
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Басист MÖTLEY CRÜE добился ареста сталкера



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Nikki Sixx сообщил, что один из его преследователей временно выбыл:

«Преследователь из Теннеси был арестован (снова) за нарушение запретительного приказа (снова), а также обвинен в попытке ареста. Это был тяжелый месяц. Счастлив быть дома с семьей. Спасибо моей команде юристов и судебной системе».






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22 май 2024
s
sibterminator
Не пошел своей дорогой сталкер.
22 май 2024
Вашингтон Ирвинг
sibterminator, хотел чики-брики и в дамки, но мог бы и маслину словить.

просмотров: 156

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