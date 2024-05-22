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Басист MÖTLEY CRÜE добился ареста сталкера



Nikki Sixx сообщил, что один из его преследователей временно выбыл:



«Преследователь из Теннеси был арестован (снова) за нарушение запретительного приказа (снова), а также обвинен в попытке ареста. Это был тяжелый месяц. Счастлив быть дома с семьей. Спасибо моей команде юристов и судебной системе».











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