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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
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Mötley Crüe

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25 мар 2024 : 		 MICK MARS о ситуации с MÖTLEY CRÜE: «Я не могу сказать, что это конец моего сотрудничества или даже пребывания в группе»

26 фев 2024 : 		 MICK MARS:«Если бы MÖTLEY CRÜE вновь захотели...»

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|||| 10 июл 2024

Басист MÖTLEY CRÜE о реакции на новую песню



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Nikki Sixx в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает о реакции на новую песню MÖTLEY CRÜE Dogs Of War, которую многие раскритиковали:

«Нам нравится, что это была своего рода инстинктивная реакция, потому что люди хотя бы действительно послушали нашу новую песню. Сейчас очень странное время, когда, будь то новостной цикл или социальные сети, все превратились в критиков. И я всегда говорю: никто никогда не устанавливал статую критика. Этого никогда не было, верно? Памятники всегда ставят только артистам. Но теперь все стали критиками. Так что за короткое время мы получаем: "Нам это нравится". 'Мы ненавидим это'. 'Вы закончились'. 'Вы заново изобрели себя'. 'Это звучит как 'Shout At The Devil''. 'Это отстой'. А мы просто смотрим на это и думаем: "Это круто, ребята, но мы и не спрашивали вашего мнения". Мы просто артисты, пишущие музыку, и нам очень хорошо. Я доволен. Мне нравится эта песня и славно!»




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