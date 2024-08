EP MÖTLEY CRÜE âûéäåò îñåíüþ

сегодн€



EP MÖTLEY CRÜE выйдет осенью



MÖTLEY CRÜE четвертого окт€бр€ выпуст€т ≈– "Cancelled":



01. Cancelled (Tommy Lee, Nikki Sixx, John Lowery)

02. Dogs Of War (Tommy Lee, Nikki Sixx, John Lowery)

03. Fight For Your Right (Adam Horovitz, Rick Rubin, Adam Yauch)

рЯФ• M√ЦTLEY CR√ЬE RETURNS WITH 'CANCELLED'! рЯФ•

