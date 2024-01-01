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*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 62
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 52
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 30
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
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Mötley Crüe

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Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE



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MÖTLEY CRÜE по случаю юбилея альбома "Dr. Feelgood" готовят специальный бокс-сет, который будет включать:

* Original Album Remastered on green/black vinyl
* The "Demos" EP on green/black vinyl
* "Live" EP on green/black vinyl
* 24-page book with never-before-seen and never-before-published live and behind-the-scenes photos
* 18"x24" reimagined album art poster
* Replica backstage pass
* Patch
* Replica live show handbill
* 16-Page "Dr. Feelgood" tour itinerary
* Press kit
- Folder
- Original press release from 1989
- Original 8" x 10" press photo
* Medical Envelope
* Guitar Pick

Трек-лист:

01. T.N.T. (Terror 'N Tinseltown)
02. Dr. Feelgood
03. Slice Of Your Pie
04. Rattlesnake Shake
05. Kickstart My Heart
06. Without You
07. Same Ol' Situation (S.O.S.)
08. Sticky Sweet
09. She Goes Down
10. Don't Go Away Mad (Just Go Away)
11. Time For Change

"Demos":

01. Dr. Feelgood (Demo)
02. Get It For Free (Demo)
03. Kickstart My Heart (Demo)
04. Time For Change (Demo)
05. Without You (Demo)

"Live":

01. Dr. Feelgood (Live)
02. Don't Go Away Mad (Just Go Away) (Live)
03. Without You (Live)
04. Kickstart My Heart (Live)
05. Same Ol' Situation (S.O.S) (Live)




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