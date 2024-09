сегодня



Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE



MÖTLEY CRÜE по случаю юбилея альбома "Dr. Feelgood" готовят специальный бокс-сет, который будет включать:



* Original Album Remastered on green/black vinyl

* The "Demos" EP on green/black vinyl

* "Live" EP on green/black vinyl

* 24-page book with never-before-seen and never-before-published live and behind-the-scenes photos

* 18"x24" reimagined album art poster

* Replica backstage pass

* Patch

* Replica live show handbill

* 16-Page "Dr. Feelgood" tour itinerary

* Press kit

- Folder

- Original press release from 1989

- Original 8" x 10" press photo

* Medical Envelope

* Guitar Pick



Трек-лист:



01. T.N.T. (Terror 'N Tinseltown)

02. Dr. Feelgood

03. Slice Of Your Pie

04. Rattlesnake Shake

05. Kickstart My Heart

06. Without You

07. Same Ol' Situation (S.O.S.)

08. Sticky Sweet

09. She Goes Down

10. Don't Go Away Mad (Just Go Away)

11. Time For Change



"Demos":



01. Dr. Feelgood (Demo)

02. Get It For Free (Demo)

03. Kickstart My Heart (Demo)

04. Time For Change (Demo)

05. Without You (Demo)



"Live":



01. Dr. Feelgood (Live)

02. Don't Go Away Mad (Just Go Away) (Live)

03. Without You (Live)

04. Kickstart My Heart (Live)

05. Same Ol' Situation (S.O.S) (Live)







