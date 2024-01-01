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Mötley Crüe

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Басист MÖTLEY CRÜE об AEROSMITH



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Nikki Sixx отреагировал на сообщение AEROSMITH об окончании концертной деятельности:

«В 1973 году пятнадцатилетний парень по имени Фрэнк Феранна в одиночку зашел в музыкальный магазин и вышел оттуда с первым альбомом AEROSMITH в руках. Я носил этот альбом с собой повсюду, в том числе и в дома друзей, признаваясь им, что это будущее рок-н-ролла.

С годами мое мнение не менялось. Лирически, музыкально, ритмически, и особенно в этих монструозных песнях, AEROSMITH не имели себе равных. Весь их каталог является выдающимся, но те первые пять альбомов были святым Граалем для молодого, будущего Nikki Sixx.

Недавно я сидел на скалах в Сент-Бартсе и слушал эти альбомы. Могу ли я просто сказать, что работа Tom Hamilton продолжает вдохновлять меня, а какая у них была ритм-секция с Joey Kramer за ударной установкой! Joe Perry и Brad Whitford сплетали эти гитарные партии туда-сюда до такой степени, что иногда вы не могли различить дуэльные ритмы гитар, потому что звук превращался в один большой удар по голове. Steven Tyler для меня всегда был самым лучшим певцом, текстовиком и шоуменом, но в личном плане он — человек, который помог мне в начале моего пути к трезвости. Мне посчастливилось стать его соратником, другом и неизменным поклонником этой великой американской рок-н-ролльной группы.

Спасибо тебе, AEROSMITH, за всё!»






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