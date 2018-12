сегодня



BOB DAISLEY, LEE KERSLAKE, LITA FORD, DAVID ELLEFSON будут введены в 'Hall Of Heavy Metal History'



23 января в Marriott Delta Garden Grove, Anaheim, California, состоится введение новых членов в Hall Of Heavy Metal History, а ведущим церемонии назначен Eddie Trunk^



* Jon and Marsha Zazula (founders, Megaforce Records)



* Lita Ford (with 2018 inductee Doro Pesch presenting)



* Mike Portnoy (DREAM THEATER, THE WINERY DOGS)



* David Ellefson (MEGADETH)



* Special BLIZZARD OF OZZ (OZZY OSBOURNE) band induction: Bob Daisley and Lee Kerslake (accepting via video; John Sykes accepting on their behalf in person)



* Jeff Scott Soto (YNGWIE MALMSTEEN, SONS OF APOLLO)



* KLOS FM - 50th Anniversary



* SAXON (with Nigel Glockler accepting)











