METALLICA, NINE INCH NAILS And DISTURBED будут хэдлайнерами WELCOME TO ROCKVILLE



METALLICA, NINE INCH NAILS And DISTURBED станут хэдлайнерами фестиваля WELCOME TO ROCKVILLE, который пройдет с 11 по 14 ноября на Daytona International Speedway, Daytona Beach, Florida.



Текущий состав выглядит так:



Thursday, November 11:



NINE INCH NAILS

DEFTONES

CYPRESS HILL

STONE TEMPLE PILOTS

ARCHITECTS

GRANDSON

DOROTHY

DEAD SARA

SPIRITBOX

JERIS JOHNSON

BRASS AGAINST

TEENAGE WRIST

NASCAR ALOE

SIIICKBRAIN

DANA DENTATA

AVOID

BLAME MY YOUTH

CONTRACULT COLLECTIVE



Friday, November 12:



METALLICA

ROB ZOMBIE

SOCIAL DISTORTION

CHEVELLE

PENNYWISE

BEARTOOTH

STARSET

WAGE WAR

ICE NINE KILLS

CROWN THE EMPIRE

AYRON JONES

AMIGO THE DEVIL

ZERO 9:36

HYRO THE HERO

TALLAH

AUSTIN MEADE

EGO KILL TALENT

REACH NYC



Saturday, November 13:



DISTURBED

THE OFFSPRING

STAIND

LAMB OF GOD

ASKING ALEXANDRIA

GWAR

BADFLOWER

FEVER 333

ATREYU

NEW YEARS DAY

BAD OMENS

SICK PUPPIES

3TEETH

ALL GOOD THINGS

JOYOUS WOLF

FAME ON FIRE

BRKN LOVE



Sunday, November 14:



METALLICA

LYNYRD SKYNYRD

MUDVAYNE

MASTODON

ANTHRAX

FALLING IN REVERSE

SLEEPING WITH SIRENS

CODE ORANGE

DANCE GAVIN DANCE

OF MICE & MEN

JELLY ROLL

FIRE FROM THE GODS

GOODBYE JUNE

ALIEN WEAPONRY

HIGHER POWER

HERO THE BAND

SURVIVE THE SUN







