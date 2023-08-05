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*Немецкой BIG 4 быть! 41
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 37
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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METALDAYS смыло



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Организаторы словенского фестиваля METALDAYS опубликовали следующее сообщение:

«Власти объявили чрезвычайное положение, что свидетельствует о серьезной ситуации, требующей немедленных действий.

Последний день фестиваля отменяется, и никаких выступлений не будет в связи со сложившейся ситуацией.

Рекомендуется не пытаться покинуть Веленье, так как все улицы закрыты по соображениям безопасности».

По сообщению агентства Reuters, Агентство по охране окружающей среды Словении выпустило красный уровень предупреждения о масштабных наводнениях. Метеорологи утверждают, что сильные дожди будут идти как минимум в течение следующих 24 часов.

Словенская полиция сообщила официальному информационному агентству STA, что с начала непогоды в четверг погибли три человека.












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5 авг 2023
Вашингтон Ирвинг
Нужно срочно устроить паган-фест с шаманами и бубнами, чтобы они молили богов погоды пощадить вакен, металдэйс и т.д.

просмотров: 326

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