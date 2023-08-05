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METALDAYS смыло



Организаторы словенского фестиваля METALDAYS опубликовали следующее сообщение:



«Власти объявили чрезвычайное положение, что свидетельствует о серьезной ситуации, требующей немедленных действий.



Последний день фестиваля отменяется, и никаких выступлений не будет в связи со сложившейся ситуацией.



Рекомендуется не пытаться покинуть Веленье, так как все улицы закрыты по соображениям безопасности».



По сообщению агентства Reuters, Агентство по охране окружающей среды Словении выпустило красный уровень предупреждения о масштабных наводнениях. Метеорологи утверждают, что сильные дожди будут идти как минимум в течение следующих 24 часов.



Словенская полиция сообщила официальному информационному агентству STA, что с начала непогоды в четверг погибли три человека.























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