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REBEL ROCK всё



Организаторы флоридского фестиваля REBEL ROCK, который должен был проходить в течение четырёх дней, отменили мероприятие.



«Мы с большим сожалением сообщаем об отмене рок-фестиваля Rebel в эти выходные.



После суровых погодных условий на этой неделе и несмотря на усилия нашей команды по улучшению состояния грунта вокруг Главной сцены в течение последних трех дней, наш партнёр по проведению фестиваля признал эту территорию непригодной для артистов, команд, продавцов и фанатов. Мы смогли провести вечеринку Taco Metal Party в четверг, используя площадку B-Main, продолжая работать над состоянием площадки Главной сцены. Количество воды, обрушившейся на этой неделе, оказалось слишком большим, чтобы обеспечить безопасные условия и впечатления от фестиваля. Мы не можем передать словами, насколько невыносимо видеть, как мать-природа разрушает два года работы».







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