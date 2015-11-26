Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN проиграли Дрейку 384
*DORO PESCH — о временах гранжа 163
*JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие прег... 48
*Новая песня GUNS N' ROSES 46
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
[= ||| все новости группы



*

V/A

*



26 сен 2021 : 		 REBEL ROCK всё

24 сен 2021 : 		 STRYPER и SKILLET в новом документальном фильме

20 авг 2021 : 		 LIVE NATION Canada будут требовать вакцинный паспорт

18 авг 2021 : 		 Metal Blade выпустили пиво

17 авг 2021 : 		 LIVE NATION будут требовать вакцинный паспорт и от артистов

15 авг 2021 : 		 AEG будут требовать сертификат о вакцинации

15 авг 2021 : 		 Фестивали LOUDER THAN LIFE, AFTERSHOCK и INKCARCERATION будут требовать сертификат о вакцинации

13 авг 2021 : 		 Нет данных, что LOLLAPALOOZA 2021 вызвала вспышку заболеваний

11 авг 2021 : 		 BLAZE BAYLEY, PAUL DI'ANNO, BRUCE KULICK, ERIC CARR, MARTY FRIEDMAN, TRIUMPH, STRYPER будут включены в Metal Hall Of Fame 2021

2 авг 2021 : 		 GLENN HUGHES, ANN WILSON, JOHN WETTON, MOLLY HATCHET записали песни THE BEATLES

24 июл 2021 : 		 QUEEN, METALLICA, AC/DC, TOOL в списке самых оплачиваемых музыкантов 2020

24 июл 2021 : 		 Барабанщик MEGADETH и гитарист KATATONIA / BLOODBATH выпустили сингл

23 июл 2021 : 		 На концерт за $20

21 июл 2021 : 		 Трейлер к документальному фильму 'Woodstock 99: Peace, Love, And Rage'

19 июл 2021 : 		 Билеты на Wacken Open Air 2022 распроданы

17 июл 2021 : 		 "Fender 75 Years" выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Ed Sheeran заявил, что мог бы записать альбом в стиле дэт-металл

13 июл 2021 : 		 Планируются 'The History Of Roadrunner Records'

30 июн 2021 : 		 "Black Metal Rainbows" — книга, которая не похожа ни на какую другую

25 июн 2021 : 		 Out Of The Black!

25 июн 2021 : 		 Видео с первого постковидного британского фестиваля

24 июн 2021 : 		 THE CYBERTRONIC SPREE и участники THE IRON MAIDENS, POISON THE WELL, MUTOID MAN исполняют тему из «Трансформеров»

21 июн 2021 : 		 DOWNLOAD PILOT посетили 10 000

18 июн 2021 : 		 METALLICA, GUNS N' ROSES, SCORPIONS и NINE INCH NAILS — среди 350 артистов, кто выступит на Hellfest 2022

17 июн 2021 : 		 Мини-фестиваль от WACKEN OPEN AIR

11 июн 2021 : 		 SLIPKNOT, LIMP BIZKIT, ROB ZOMBIE, CHEVELLE выступят на Rocklahoma
Показать далее
| - |

|||| сегодня

REBEL ROCK всё



*
zoom
*
* *
Организаторы флоридского фестиваля REBEL ROCK, который должен был проходить в течение четырёх дней, отменили мероприятие.

«Мы с большим сожалением сообщаем об отмене рок-фестиваля Rebel в эти выходные.

После суровых погодных условий на этой неделе и несмотря на усилия нашей команды по улучшению состояния грунта вокруг Главной сцены в течение последних трех дней, наш партнёр по проведению фестиваля признал эту территорию непригодной для артистов, команд, продавцов и фанатов. Мы смогли провести вечеринку Taco Metal Party в четверг, используя площадку B-Main, продолжая работать над состоянием площадки Главной сцены. Количество воды, обрушившейся на этой неделе, оказалось слишком большим, чтобы обеспечить безопасные условия и впечатления от фестиваля. Мы не можем передать словами, насколько невыносимо видеть, как мать-природа разрушает два года работы».

Florida



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Санчез


26 сен 2021, 08:30		АХахах, кто то думал, что будет иначе? А нихуя, все так, как я и думал, все отменяется

YNWA


26 сен 2021, 08:34		Тут из-за погоды, а не из-за ковида. Во Флориде даже осенью 2020-ого на стадионы пускали народ. Тысяч 20 было.

Санчез


26 сен 2021, 08:36		YNWA, весь кайф обломал


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 903

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом