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GRETA VAN FLEET и THE HU выступят в рамках Austin City Limits Music Festival



GRETA VAN FLEET и THE HU среди прочих музыкантов подтвердили своё участие в Austin City Limits Music Festival, который будет проходить на восьми сценах с первого по третье октября, а также с восьмого по десятое. Детали доступны на www.aclfestival.com. Среди уже заявленных артистов George Strait, Billie Eilish, Stevie Nicks, Miley Cyrus, Rüfüs Du Sol, DaBaby, Erykah Badu, Megan Thee Stallion, Doja Cat, Black Pumas и другие.







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