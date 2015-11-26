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21 май 2021 : 		 GRETA VAN FLEET и THE HU выступят в рамках Austin City Limits Music Festival

20 май 2021 : 		 METALLICA, NINE INCH NAILS And DISTURBED будут хэдлайнерами WELCOME TO ROCKVILLE

19 май 2021 : 		 LAMB OF GOD, I PREVAIL, STEEL PANTHER, SEVENDUST, P.O.D. на ShipRocked 2022

15 май 2021 : 		 METALLICA, NINE INCH NAILS, KORN, JUDAS PRIEST выступят на фестивале Louder Than Life 2021

15 май 2021 : 		 NINE INCH NAILS, FAITH NO MORE и MR. BUNGLE выступят на RIOT FEST

12 май 2021 : 		 Музыканты ENFORCER, D-A-D, DYNAZTY и других групп записали благотворительный сингл

5 май 2021 : 		 Baphomet выйдет летом

1 май 2021 : 		 STEVE VAI, BILLY CORGAN и PETER FRAMPTON в "The Pedal Movie"

27 апр 2021 : 		 Metal Blade Records выпускает новые эпизод Metal Massacre

21 апр 2021 : 		 Музыканты FOREIGNER, WHITESNAKE, STRYPER, L.A. GUNS в фильме о COVID-19

20 апр 2021 : 		 Summer Breeze 2021 не все. Пока

16 апр 2021 : 		 LIVE NATION и VEEPS запускают более 60 площадок для трансляций

6 апр 2021 : 		 ProgPower USA всё. В 21

20 мар 2021 : 		 Музыканты GUNS N' ROSES, EPICA, SYMPHONY X, WITHIN TEMPTATION в Of Bird And Cage

18 мар 2021 : 		 Музыканты GUNS N’ ROSES, SMASHING PUMPKINS, DUFF MCKAGAN’S LOADED исполняют хит Пола Янга

16 мар 2021 : 		 Участники KISS, GUNS N' ROSES, SKID ROW и других скорбят по Джерри Миллер

6 мар 2021 : 		 ROCK IN RIO всё. В 21

2 мар 2021 : 		 DOWNLOAD всё. В 21

28 фев 2021 : 		 GRASPOP всё. В 21

23 фев 2021 : 		 HELLFEST все. В 21

10 фев 2021 : 		 IRON MAIDEN, NEW YORK DOLLS, RAGE AGAINST THE MACHINE и FOO FIGHTERS среди претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла

10 фев 2021 : 		 Музыканты METALLICA, GUNS N’ ROSES, SLIPKNOT, KORN, ROB ZOMBIE в фильме "Long Live Rock…Celebrate The Chaos"

7 янв 2021 : 		 Рокеры о протестах

2 янв 2021 : 		 ALICE COOPER, ROGER DALTREY, SAMMY HAGAR, JOE PERRY в 'Rock Camp: The Movie'

2 янв 2021 : 		 SICILIAN ARTISTS FOR CHARITY исполняют хит Джона Леннона

29 дек 2020 : 		 Музыканты MÖTLEY CRÜE, PAPA ROACH, FIVE FINGER DEATH PUNCH в триллере
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GRETA VAN FLEET и THE HU выступят в рамках Austin City Limits Music Festival



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GRETA VAN FLEET и THE HU среди прочих музыкантов подтвердили своё участие в Austin City Limits Music Festival, который будет проходить на восьми сценах с первого по третье октября, а также с восьмого по десятое. Детали доступны на www.aclfestival.com. Среди уже заявленных артистов George Strait, Billie Eilish, Stevie Nicks, Miley Cyrus, Rüfüs Du Sol, DaBaby, Erykah Badu, Megan Thee Stallion, Doja Cat, Black Pumas и другие.

GRETA VAN FLEET And THE HU Among Confirmed Artists For This Year



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