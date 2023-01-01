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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 23
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
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20 апр 2023 : 		 DEE SNIDER, JOEY TEMPEST и MIKE TRAMP выступили в рамках "Rock Meets Classic"

5 апр 2023 : 		 HEART, FAITH NO MORE, RAINBOW и ALICE COOPER в саундтреке фильма "Стражи Галактики 3"

30 мар 2023 : 		 GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALLICA, TOOL на одном фестивале

20 фев 2023 : 		 Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в список «50 ужacных альбомов блестящих исполнителей»

19 фев 2023 : 		 Специальные релизы ко дню музыкального магазина

17 фев 2023 : 		 METALLICA, RED HOT CHILI PEPPERS And BULLET FOR MY VALENTINE в саундтреке "WWE 2K23"

14 фев 2023 : 		 Участники ROB ZOMBIE, SEPULTURA, ARCH ENEMY в новом фильме MOBY

9 фев 2023 : 		 PAUL STANLEY, OZZY OSBOURNE, BILLY IDOL и JOAN JETT против принижения термина «рок-звезда»

1 фев 2023 : 		 IRON MAIDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE, SOUNDGARDEN и другие претендуют на ЗСРнР

22 янв 2023 : 		 STEVEN TYLER, STEVE PERRY, STEVIE NICKS и другие на альбоме DOLLY PARTON

10 янв 2023 : 		 Туры GUNS N’ ROSES, ROGER WATERS, IRON MAIDEN в Top-20

3 янв 2023 : 		 OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 величайших певцов

28 дек 2022 : 		 Новое видео SLEIGHER

24 дек 2022 : 		 Открывается музей панка

21 дек 2022 : 		 PAUL STANLEY, ROBIN ZANDER, LITA FORD, STEPHEN PEARCY, SEBASTIAN BACH на дне рождения CRISS ANGEL

8 дек 2022 : 		 DEF LEPPARD + MÖTLEY CRÜE, GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN среди самых успешных туров

16 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE, MEGADETH, GHOST претендуют на Грэмми

16 окт 2022 : 		 ARCH ENEMY, JUDAS PRIEST, EPICA, AMON AMARTH, SLIPKNOT и другие в фильме о Wacken 2022

12 окт 2022 : 		 ROADRUNNER UNITED будет переиздан

8 окт 2022 : 		 ROB HALFORD, SLASH, JOHN TEMPESTA, TRACII GUNS и другие помогают котикам

22 сен 2022 : 		 Новое видео от Two Minutes To Late Night Crew

16 сен 2022 : 		 MEGADETH, SLAYER, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES, ALICE IN CHAINS и ANTHRAX в документальном фильме 1991 года

1 сен 2022 : 		 Водка от Metal Blade Records

28 авг 2022 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, DARK TRANQUILLITY на Gamescom

10 авг 2022 : 		 PAUL STANLEY, PETER FRAMPTON, SEBASTIAN BACH и другие почтили память Оливии Ньютон-Джон

8 авг 2022 : 		 WACKEN OPEN AIR 2023 продан!
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DEE SNIDER, JOEY TEMPEST и MIKE TRAMP выступили в рамках "Rock Meets Classic"



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Видео с концерта "Rock Meets Classic", состоявшегося 14 апреля на Tectake Arena, Würzburg, Germany, доступно для просмотра ниже. В нынешней версии принимают участие Joey Tempest (EUROPE), Dee Snider (TWISTED SISTER), Mick Box и Bernie Shaw из URIAH HEEP, Maggie Reilly (Mike Oldfield), Ronnie Romero (RAINBOW, MSG, ELEGANT WEAPONS) и Mike Tramp (WHITE LION).




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