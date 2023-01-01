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DEE SNIDER, JOEY TEMPEST и MIKE TRAMP выступили в рамках "Rock Meets Classic"



Видео с концерта "Rock Meets Classic", состоявшегося 14 апреля на Tectake Arena, Würzburg, Germany, доступно для просмотра ниже. В нынешней версии принимают участие Joey Tempest (EUROPE), Dee Snider (TWISTED SISTER), Mick Box и Bernie Shaw из URIAH HEEP, Maggie Reilly (Mike Oldfield), Ronnie Romero (RAINBOW, MSG, ELEGANT WEAPONS) и Mike Tramp (WHITE LION).







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