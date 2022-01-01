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*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 22
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 22
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 20
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 18
*DAVID ELLEFSON в DIETH 18
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Трейлер нового эпизода Бивис и Баттхед



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9-минутный трейлер нового эпизода сериала Бивис и Баттхед, "The Special One", доступен ниже.




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