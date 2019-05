сегодня



Журнал Men’s Health назвал лучшие для силовых тренировок металл-песни



На сайте журнала Men’s Health был опубликован список 100 лучших хэви-металлических песен всех времён для тренировок, снабжённый следующей подписью: «Представлено без какого-либо порядка или рейтинга. Просто чистый хаос. Как и должно быть».



Первая десятка лучших песен для тренировок выглядит следующим образом:



1. “Hallowed Be Thy Name” — Iron Maiden

2. “Blood and Thunder” — Mastodon

3. “Angels Holocaust” — Iced Earth

4. “Cascade of Scars” — Noisem

5. “Walk” — Pantera

6. “Are You Dead Yet?” — Children of Bodom

7. “Master of Puppets” — Metallica

8. “Blow Your Trumpets Gabriel” — Behemoth

9. “Sweating Bullets” — Megadeth

10. “The Last Disease” — Nightfell



С полным списком можно ознакомиться по этому адресу.









