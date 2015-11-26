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14 ноя 2018 : 		 ALICE COOPER, KIRK HAMMETT, GENE SIMMONS, ROB ZOMBIE, COREY TAYLOR и другие почтили память Стэна Ли

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12 окт 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

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Журнал Men’s Health назвал лучшие для силовых тренировок металл-песни



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На сайте журнала Men’s Health был опубликован список 100 лучших хэви-металлических песен всех времён для тренировок, снабжённый следующей подписью: «Представлено без какого-либо порядка или рейтинга. Просто чистый хаос. Как и должно быть».

Первая десятка лучших песен для тренировок выглядит следующим образом:

1. “Hallowed Be Thy Name” — Iron Maiden
2. “Blood and Thunder” — Mastodon
3. “Angels Holocaust” — Iced Earth
4. “Cascade of Scars” — Noisem
5. “Walk” — Pantera
6. “Are You Dead Yet?” — Children of Bodom
7. “Master of Puppets” — Metallica
8. “Blow Your Trumpets Gabriel” — Behemoth
9. “Sweating Bullets” — Megadeth
10. “The Last Disease” — Nightfell

С полным списком можно ознакомиться по этому адресу.

MenвЂ™s Health Says SLAYER, IRON MAIDEN, METALLICA, MOTГ–RHEAD, BEHEMOTH Among Best Heavy Metal Workout Songs



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Nenadoelo


6 май 2019, 09:34		А где Коловрат "Качай железо"?

Fixxxxer


6 май 2019, 10:08		Ария - "Здесь Куют Металл" тоже неплохо подходит


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