METALLICA, NINE INCH NAILS, KORN, JUDAS PRIEST выступят на фестивале Louder Than Life 2021



С 23 по 26 сентября в Highland Festival Grounds, KY Expo Center, Louisville, Kentucky пройдет фестиваль Louder Than Life 2021. Хэдлайнерами шоу станет METALLICA (два дня/две разные программы), NINE INCH NAILS и KORN — это будет самый грандиозный фестиваль этого года в США, в котором также примут участие JUDAS PRIEST, Snoop Dogg, JANE'S ADDICTION, STAIND, RISE AGAINST, MUDVAYNE, CYPRESS HILL, Machine Gun Kelly, ANTHRAX, GOJIRA, GHOSTEMANE, SEETHER, PENNYWISE, BEARTOOTH, THE DISTILLERS, KILLSWITCH ENGAGE и многие другие. Стоимость билетов на фестиваль начинается от 99.5 доллара за один вечер и 249.5 долларов за четыре дня.



Текущие расписание выглядит так:



Thursday, September 23:



KORN

STAIND

CYPRESS HILL

ANTHRAX

BEARTOOTH

SEVENDUST

KNOCKED LOOSE

WAGE WAR

HELMET

ESCAPE THE FATE

ZERO 9:36

HYRO THE HERO

TEENAGE WRIST

CURRENTS

JERIS JOHNSON

ANOTHER DAY DAWNS

BLAME MY YOUTH



Friday, September 24:



METALLICA

JANE'S ADDICTION

RISE AGAINST

GOJIRA

KILLSWITCH ENGAGE

STARSET

AVATAR

FEVER 333

TURNSTILE

CLEOPATRICK

DEAD SARA

'68

THE BLUE STONES

SOUTH OF EDEN

TALLAH

JOYOUS WOLF

CONTRACULT COLLECTIVE



Saturday, September 25:



NINE INCH NAILS

SNOOP DOGG

MACHINE GUN KELLY

GHOSTEMANE

THE DISTILLERS

ASKING ALEXANDRIA

GRANDSON

CODE ORANGE

ICE NINE KILLS

SPIRITBOX

RED

BUTCHER BABIES

BONES UK

DIAMANTE

SIIICKBRAIN

UNITYTX

DANA DENTATA

THE MESSENGER BIRDS



Sunday, September 26:



METALLICA

JUDAS PRIEST

MUDVAYNE

SEETHER

PENNYWISE

SKILLET

SABATON

THE HU

BADFLOWER

MAMMOTH WVH

FOZZY

RED FANG

AYRON JONES

FROM ASHES TO NEW

AVOID

TEMPT

DEAD POET SOCIETY

LIKE MACHINES













просмотров: 186